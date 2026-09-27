إصلاح مجلس الأمن .. الأمم المتحدة أمام اختبار إعادة تشكيل النظام الدولي

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، تتزايد الدعوات إلى إعادة النظر في بنية الأمم المتحدة وآليات عملها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الذي يظل محورًا رئيسيًا في إدارة قضايا السلم والأمن الدوليين.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لتسلط الضوء على مسار إصلاح المجلس، وضرورة أن تعكس تركيبته واقع العالم في عام 2026، إلى جانب استمرار النقاش حول تمثيل القارة الأفريقية داخل أهم مؤسسات صنع القرار الدولي.

وبالتوازي مع ملف الإصلاح المؤسسي، تكشف أجواء الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة عن حجم الحراك الدبلوماسي الذي تشهده أروقة الأمم المتحدة، حيث تتقاطع ملفات الحروب والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي مع اتصالات ثنائية مكثفة بين قادة ووفود الدول. وبين الاجتماعات العلنية واللقاءات المغلقة خلف الكواليس، تبرز الأمم المتحدة كساحة رئيسية للتفاوض وتبادل المواقف في مرحلة دولية تتسم بتعدد الأزمات وتغير موازين القوى.

ويفتح ذلك الباب أمام تساؤلات حول مستقبل إصلاح مجلس الأمن، ودور الدول الأعضاء في دفع هذا المسار، بالتزامن مع اقتراب اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، في وقت تتجه فيه المنظمة الدولية إلى مرحلة جديدة من النقاش حول قدرتها على مواكبة التحولات العالمية.

متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يعكس واقع العالم في 2026

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الإصلاح الأكبر للأمم المتحدة يكمن في إصلاح مجلس الأمن، باعتباره ركيزة أساسية لعمل المنظمة في مجالي السلم والأمن.

وأوضح دوجاريك، خلال لقاء مع رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن مجلس الأمن يجب أن يعكس واقع العالم في عام 2026، مشيرًا إلى أن الأمين العام صرّح بأن عدم وجود أي دولة أفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن أمر غير مقبول.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ستواصل الدفع باتجاه إصلاح مجلس الأمن، موضحًا أن تحقيق هذا الإصلاح يتطلب تحركًا من جانب الدول الأعضاء.

وبشأن عملية اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، قال دوجاريك إن عملية الاختيار تجري حاليًا، وإنه لا يمكن معرفة هوية الشخص الذي سيشغل المنصب بعد، مشيرًا، إلى أنّ مجلس الأمن سيعقد جولة أخرى من التصويت الاستطلاعي خلال الأسبوع المقبل.

متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: نحو ألف اجتماع ثنائي خلال أسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن قادة العالم تناولوا بعض القضايا الجوهرية التي يواجهها العالم خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل التغير المناخي والحروب الراهنة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن ذلك يدل على إدراكهم لأهمية هذه المرحلة الحاسمة.

وأوضح دوجاريك، خلال لقاء مع رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن جلسات الأسبوع رفيع المستوى شهدت حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، كان بعضه علنيًا ومرئيًا، مثل ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض الاجتماعات الجانبية.

وأشار إلى أن جانبًا آخر من الحراك الدبلوماسي لم يكن ظاهرًا، إذ جرت اجتماعات سرية وهادئة خلف الكواليس، أتاحت للوفود عقد لقاءات ثنائية بعيدًا عن عدسات الكاميرات.

ولفت دوجاريك إلى عقد نحو ألف اجتماع من هذا النوع خلال الأسبوع، إلى جانب نقاشات عديدة شهدتها أروقة الأمم المتحدة، بما يعكس حجم النشاط الدبلوماسي الكبير الذي دار خلال الأسبوع.