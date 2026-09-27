"التعاون الإسلامي" والأمم المتحدة تؤكدان أهمية مواصلة التنسيق لدعم الأمن الدولي والتنمية المستدامة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية مواصلة التنسيق وتعزيز العمل متعدد الأطراف دعماً للسلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين وتطوير الحوار الاستراتيجي القائم بينهما، إلى جانب تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكر بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة.