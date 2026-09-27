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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير البترول يشهد إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الإفريقية من القاهرة

وزير البترول
وزير البترول
أ ش أ

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير قطاع التعدين يتطلب بناء مؤسسات تنظيمية حديثة قادرة على إدارة البيانات الجيولوجية ورفع كفاءة منظومة التراخيص.

جاء ذلك خلال إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الإفريقية من القاهرة، اليوم الأحد، ليكون منصة قارية لتبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026.. بحضور موسيس ميشيل إنجادو الأمين العام لمجموعة الاستراتيجية الإفريقية للمعادن، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وعدد من رؤساء هيئات التعدين بالدول الإفريقية.

وأكد وزير البترول، بحسب بيان للوزارة، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مؤسسي إفريقي متكامل عبر إتاحة آلية مستدامة لمناقشة سبل تطوير التشريعات التعدينية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحا واستقرارا.

وأشار إلى أن تطوير قطاع التعدين يتطلب بناء مؤسسات تنظيمية حديثة قادرة على إدارة البيانات الجيولوجية ورفع كفاءة منظومة التراخيص، موضحا أن المنتدى يستهدف تحقيق قدر أكبر من التوافق في الأطر التشغيلية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وأضاف أن مصر تضع دعم التعاون الإفريقي ضمن أولوياتها، مشددا على أن إطلاق المنتدى التأسيسي من القاهرة يعكس الحرص على تطوير بيئة الاستثمار في التعدين ورفع تنافسية المعادن الإفريقية عالميا.

ومن جهته، قال الجيولوجي ياسر رمضان "إن تأسيس المنتدى يعكس الإدراك المتزايد بأهمية المؤسسات التنظيمية القوية للاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للقارة"، مؤكدا أنه يتيح تبادل الخبرات الميدانية وزيادة التكامل بين النظم واللوائح المنظمة للقطاع.

وبينت الوزارة أن جلسات المنتدى شهدت تأكيد المشاركين على أهمية الانتقال من استخراج وتصدير المواد الخام إلى تعظيم عمليات المعالجة والتصنيع داخل القارة، مع طرح إنشاء آلية فنية دائمة لدعم استمرارية التنسيق وترسيخ أعلى معايير الشفافية والحوكمة في المعاملات التعدينية.

المهندس كريم بدوي وزير البترول منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الإفريقية

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