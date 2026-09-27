جوهر نبيل يبحث إنشاء مدينة صناعات رياضية متكاملة مع مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالسفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، لبحث إنشاء منطقة صناعية رياضية متكاملة بالتعاون مع الجانب الصيني، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين، والاستفادة من مخرجات اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الصيني، إلى جانب الدفع بمزيد من مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

جوهر نبيل يبحث إنشاء مدينه صناعات رياضية متكاملة

وتناول اللقاء بحث التصور المبدئي لإنشاء مدينة صناعات رياضية متكاملة بالتعاون مع الجانب الصيني، بما يسهم في توطين صناعة الأدوات والمستلزمات الرياضية في مصر، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة في القطاع الرياضي، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ونقل التكنولوجيا

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المرحلة المقبلة تستهدف التعامل مع الرياضة باعتبارها قطاعا إنتاجيا واقتصاديًا متكاملا، وليس فقط نشاطا تنافسيا، مشيرا إلى أهمية استثمار العلاقات المصرية الصينية المتميزة في فتح مجالات جديدة للتعاون في الصناعة الرياضية، بما يدعم احتياجات السوق المحلية ويعزز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.

موضحا ان وزارة الشباب والرياضة تستهدف بناء شراكات حقيقية تقوم على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة الأدوات والمستلزمات الرياضية، ويفتح المجال أمام المنتج المصري للوصول إلى أسواق جديدة.

مضيفا ان إنشاء مدينه صناعات رياضية متكاملة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة اقتصادية للرياضة، تبدأ من التصنيع وتوطين التكنولوجيا ولا تنتهي عند الاستخدام الرياضي، وإنما تمتد إلى الاستثمار والتصدير وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وتحويلها إلى مشروعات ذات أثر مستدام.