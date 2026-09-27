مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس يناقش انتظام الدراسة والأنشطة الطلابية

عقد مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومديري عموم القطاع، وأمانة المجلس، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة والعملية التعليمية مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور أهمية الالتزام بالانضباط وانتظام العملية التعليمية داخل جميع كليات الجامعة، مع انتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لسير الدراسة وانتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب، واكتشاف المواهب، وتنمية القدرات، وتعزيز قيم العمل الجماعي والإبداع، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تمثل جانبًا أساسيًا من منظومة التعليم الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم عثمان أن الجامعة تشجع الطلاب على المشاركة في المبادرات والبرامج التدريبية التي تنمي مهاراتهم وتؤهلهم لمتطلبات المستقبل، مؤكدًا أن دور الجامعة لا يقتصر على الأهداف الأكاديمية، وإنما يمتد إلى إعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور، أهمية متابعة انتظام العملية التعليمية من خلال الجولات الميدانية التي شملت كليات الجامعة، والوقوف على سير الدراسة وانتظام المحاضرات والخدمات التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب مع استمرار الدراسة خلال العام الجامعي الجديد.

في سياق متصل، تناول الدكتور محمد عبد النعيم حقوق وواجبات الطالب، حيث يحق للطالب الحصول على تعليم جيد وبيئة أكاديمية مناسبة، والاطلاع على اللوائح والجداول ومحتويات المقررات وطرق التقييم، والحصول على الإرشاد الأكاديمي والدعم اللازم لحل المشكلات التعليمية.

كما يحق له التسجيل والحذف والإضافة والانسحاب أو تعديل المسار الأكاديمي وفقًا للوائح، والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية، والمشاركة في البحث العلمي والأنشطة الطلابية، والاطلاع على نتائجه والتظلم وفق الإجراءات المنظمة، مع الحفاظ على سرية بياناته وشكاواه.

ويحق للطالب كذلك الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية ومرافق الجامعة، والمشاركة في الأنشطة والدورات والندوات والمؤتمرات، والحصول على الحوافز والمكافآت المقررة وفقًا للوائح، والمشاركة في أنشطة اتحاد الطلاب واختيار من يمثله، والحصول على الإفادات وبيان الحالة ووثيقة التخرج بعد استيفاء المتطلبات.

وفيما يتعلق بواجبات الطلاب، جرى التأكيد على ضرورة التزام الطالب بالاطلاع على لوائح وأنظمة الجامعة والكلية والالتزام بها، وتقديم بيانات ومستندات صحيحة وتحديثها عند الحاجة، وإجراء الفحوص الطبية المطلوبة، ومراجعة المرشد الأكاديمي في المواعيد المحددة، والانتظام في الدراسة والالتزام بالواجبات والمهام الأكاديمية.

كما يلتزم الطالب بالمحافظة على قاعات الدراسة والمعامل والورش والمكتبات ومرافق الجامعة، والالتزام بقواعد السلوك الجامعي والأكاديمي، واحترام القيم والأخلاق والتقاليد والأعراف واللوائح والقوانين المنظمة للحياة الجامعية.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر أو تداول أي محتوى أو عبارات أو صور أو مواد من شأنها الإساءة إلى سمعة الكلية أو الجامعة أو العاملين بها أو زملائه، أو التشهير بهم، أو الإخلال بالقيم والتقاليد الجامعية، سواء داخل الجامعة أو خارجها أو عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدم استخدام اسم الجامعة أو شعاراتها أو منصاتها الرسمية بصورة غير مصرح بها.

وأكد المجلس أن مخالفة قواعد الانضباط السلوكي، بما في ذلك الضوابط المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تُعد مخالفة تأديبية وإخلالًا بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية، وتستوجب تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، والتي تتدرج من التنبيه والإنذار والحرمان من بعض الخدمات، وصولًا إلى الفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة، وفقًا لطبيعة المخالفة وجسامتها.

وشدد المجلس كذلك على ضرورة المحافظة على نظافة وسلامة ونظام مرافق الجامعة، بما يشمل المدرجات والفصول والمعامل والمسطحات الخضراء، والالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، بما يحافظ على المظهر الحضاري للجامعة ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم الدكتور محمد عبد النعيم عثمان بالتهنئة إلى الدكتور تامر نبيل بمناسبة توليه منصب وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، ومواصلة الإسهام في دعم العملية التعليمية وخدمة طلاب الكلية.