ارتفاع أسعار الخامات والطاقة يضغط على صناعة الغذاء.. أبرز التحديات

تواجه صناعة الأغذية ضغوطًا متزايدة في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة والخامات عالميًا، وما يترتب عليها من تغيرات في تكاليف الإنتاج والشحن والتعبئة والتغليف.

صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسواق

وتنعكس هذه التطورات على حسابات الشركات وقدرتها على تحديد أسعار منتجاتها، خاصة مع صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

مركزات العصائر ومواد التعبئة

وفي هذا السياق، أكد محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تداعيات الأزمات العالمية امتدت إلى مجموعة واسعة من مدخلات الإنتاج، بدءًا من الزيوت والقمح والسكر وحتى اللبن البودرة ومركزات العصائر ومواد التعبئة.

وأوضح أن ارتفاع التكاليف يضع الشركات أمام تحديات متزايدة للحفاظ على استمرارية الإنتاج دون تكبد خسائر.

تقلبات أسعار الخامات تضغط على صناعة الغذاء

وقال محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الغذائية يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار عدد من الخامات ومدخلات الإنتاج.

وأوضح الدماطي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التأثيرات لا تقتصر على منتج غذائي واحد، وإنما تمتد إلى مجموعة كبيرة من المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع.

ارتفاع أسعار الزيوت والقمح والسكر

وأشار نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن الأوضاع العالمية الراهنة تؤثر على حركة الشحن وتوافر الخامات، موضحًا أن أسعار عدد من مدخلات الإنتاج شهدت ارتفاعات، من بينها اللبن البودرة والزيوت والقمح ومركزات العصائر والسكر.

وأضاف أن الضغوط لا تتوقف عند أسعار المواد الخام، وإنما تمتد كذلك إلى مواد التعبئة والتغليف، التي ترتبط تكلفتها بصورة كبيرة بتطورات أسعار النفط.

النفط يرفع تكلفة التعبئة والتغليف

وأوضح الدماطي أن التقلبات الكبيرة في أسعار النفط تنعكس على تكلفة بعض مواد التعبئة والتغليف، ما يزيد من إجمالي تكلفة إنتاج المنتجات الغذائية.

ولفت إلى أن تغير أسعار الطاقة والخامات بصورة متسارعة يجعل الشركات أمام تحديات مستمرة في حساب تكلفة الإنتاج، خاصة في ظل صعوبة التنبؤ بمستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

زيادة المبيعات لا تعني ارتفاع الأرباح

وأكد نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن ارتفاع حجم المبيعات لا يعني بالضرورة زيادة صافي أرباح الشركات، خاصة عندما تصاحبه قفزات في تكاليف الإنتاج ومدخلاته.

وشدد على أن الشركات لا تستطيع الاستمرار في العمل بخسائر، ما يجعل ارتفاع تكاليف الخامات والطاقة عاملًا مؤثرًا في حسابات الشركات وقراراتها المتعلقة بالإنتاج والتسعير.

الأزمات العالمية تصعّب توقعات الأسعار

ولفت الدماطي إلى أن حالة التقلب التي تشهدها الأسواق العالمية تجعل من الصعب تحديد حجم الزيادات المستقبلية في تكاليف الإنتاج بدقة.

وأوضح أن سرعة تغير أسعار النفط والخامات، بالتزامن مع استمرار الأزمات العالمية وتأثيرها على حركة التجارة والشحن، تزيد من صعوبة وضع تقديرات مستقرة للتكاليف خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن استمرار هذه التطورات قد يفرض ضغوطًا إضافية على صناعة الأغذية، في ظل ارتباط تكلفة الإنتاج بمجموعة واسعة من المتغيرات العالمية والمحلية.