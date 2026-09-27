سلامة الغذاء: 4130 رسالة غذائية مصدرة بنحو 185 ألف طن خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ36 لعام 2026، عن الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري، والذي استعرض جهود الهيئة في الرقابة على الصادرات والواردات والمنشآت الغذائية والأسواق المحلية، إلى جانب الحملات التفتيشية بالمحافظات.

4130 رسالة غذائية مصدرة بنحو 185 ألف طن

أوضح التقرير أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ نحو 4130 رسالة بإجمالي 185 ألف طن، صادرة عن 1400 شركة، وشملت نحو 750 صنفًا من المنتجات الغذائية، من بينها الخضراوات والدرنات والفواكه ومحضرات الخضر والفاكهة المحفوظة والدقيق ومنتجات الحبوب وغيرها.

وبلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 34 صنفًا بإجمالي 50 ألف طن، تصدرتها البطاطا بإجمالي 15 ألف طن، تلاها البصل بـ12 ألف طن، ثم الفاصوليا بـ7 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 25 صنفًا بإجمالي 30 ألف طن، تصدرتها الفراولة بـ9 آلاف طن، ثم المانجو بـ8 آلاف طن، والرمان بـ6 آلاف طن.

وتصدرت سوريا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها السعودية والسودان ومدغشقر وأمريكا، من بين 157 دولة مستوردة.

سفاجا يتصدر منافذ تصدير الغذاء

احتل ميناء سفاجا المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 776 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ558 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ525 رسالة.

وأصدرت الهيئة 1350 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع، وفقًا للآلية المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات سلامة الغذاء ودعم ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

2174 رسالة غذائية واردة إلى مصر

بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2174 رسالة بإجمالي 137 ألف طن، لصالح 870 شركة مستوردة، وتنوعت الأصناف بين القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا وغيرها.

وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة للغذاء إلى مصر خلال الأسبوع، تلتها إندونيسيا وأمريكا وأوكرانيا وتركيا، من إجمالي 86 دولة مصدرة للسوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في صدارة المنافذ من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 602 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ374 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ370 رسالة.

الإفراج عن 1375 رسالة غذائية تحت التحفظ

أشار التقرير إلى الإفراج عن 1375 رسالة غذائية تحت التحفظ، ضمن الإفراج المؤقت، إلى جانب الإفراج عن 473 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع.

وفي إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ60 رسالة، كما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ108 مستوردين خلال الفترة نفسها.

التحفظ على 122 رسالة غذائية واردة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 54 مأمورية تحفظ، شملت المرور على 68 منشأة غذائية، إلى جانب التحفظ على 122 رسالة غذائية واردة، والاستمرار في التحفظ على 22 رسالة مرفوضة معمليًا.

كما أعادت الهيئة تصدير 3 رسائل مرفوضة، ضمن جهودها لمنع تداول المنتجات غير المطابقة والحفاظ على انسيابية حركة الواردات بالموانئ.

ووصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1767 مخزنًا، بعد تنفيذ 29 مأمورية رقابية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع.

674 منشأة غذائية تحت رقابة خدمة المواطنين

استقبلت الهيئة خلال الأسبوع 160 شكوى من جهات وقنوات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والخط الساخن.

كما نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات ميدانية استهدفت 674 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، للتحقق من سلامة المنتجات ومدى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات.

4852 منشأة غذائية خضعت للتفتيش في الأسواق

نفذت الهيئة 1499 مأمورية رقابية على تداول الأغذية في 230 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا تابعًا لها بمختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن المرور على 4852 منشأة غذائية.

وشملت الحملات إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 77 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1474 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومديريتي التموين والطب البيطري بالقاهرة، استهدفت 56 منشأة غذائية.

ضبط 10 أطنان و315 كجم من منتجات الدواجن بالقليوبية

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المجازر حملة تفتيشية مكبرة بمحافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط كميات بلغ إجمالي وزنها 10 أطنان و315 كجم من مجزآت ومفروم الدواجن.

وأوضحت الهيئة أن المضبوطات كانت تحمل بيانات غير صحيحة بشأن المجزر القائم بعمليات الذبح والتجهيز والتعبئة، حيث تم استخدام عبوات مدون عليها بيانات مجزر آخر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات رقابية مكثفة بالمحافظات

شهدت المحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات متنوعة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر.

وفي الغربية، نفذت الهيئة 19 حملة مشتركة شملت 200 منشأة غذائية، كما تم ضبط 732 كجم من اللحوم والدواجن والدهون مجهولة المصدر، و600 كجم من البن مجهول المصدر، إلى جانب 260 ألف بيضة مصابة بالأعفان وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 11 محضرًا بشأن نقص اشتراطات سلامة الغذاء، وتنفيذ 76 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، إلى جانب تنفيذ 24 حملة توعوية للمستهلكين.

ضبط أكثر من طن من اللحوم ومنتجات غذائية فاسدة بالمنوفية

نفذ فرع الهيئة بالمنوفية 9 حملات تفتيشية مشتركة شملت 27 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط نحو طن و186 كجم من منتجات اللحوم، ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، فضلًا عن كميات غير مختومة بالأختام الحكومية المعتمدة.

كما تم ضبط منشأة لتصنيع الحلوى الجافة تعمل دون ترخيص، وبداخلها 1022 كجم من الحلوى التي ظهرت عليها علامات فساد، بالإضافة إلى ضبط منشأة لبيع الأسماك المملحة تعمل دون ترخيص وبداخلها 540 كجم من الأسماك المملحة والمجمدة و405 كجم من الملح مجهول المصدر.

إعدام 7 أطنان و332 كجم من الأغذية بكفر الشيخ

نفذ فرع الهيئة بكفر الشيخ 6 حملات تفتيشية بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية، شملت 26 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على كميات من الأغذية التي ظهرت عليها علامات فساد، وتحرير محاضر تحفظ ومحاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء وانتهاء صلاحية بعض المنتجات.

كما تم تنفيذ 15 قرارًا للنيابة العامة، أسفرت عن إعدام 7 أطنان و332 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

ضبط 9 أطنان مخللات فاسدة بسوهاج

نفذ فرع الهيئة بسوهاج 21 حملة تفتيشية مشتركة شملت 170 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 9 أطنان من المخللات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 850 كجم من مجمدات اللحوم، وطن من زيوت الطعام، و15 ألف قطعة آيس كريم، وجميعها مواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 300 كجم من المواد الغذائية التي طرأ عليها تغير في خواصها الطبيعية.

ضبط وإعدام أغذية مخالفة في عدة محافظات

وفي الأقصر وقنا، نفذت الهيئة 30 حملة تفتيشية مشتركة شملت 89 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 30 محضرًا وإعدام طن و205 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 893 كجم من الأغذية التي طرأ عليها تغير في خواصها الطبيعية.

وفي دمياط، نفذت الهيئة 6 حملات شملت 42 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام 120 كجم من الأغذية غير الصالحة وضبط والتحفظ على 240 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر أو التي طرأ عليها تغير في خواصها الطبيعية، إلى جانب غلق إحدى المنشآت بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أسفرت حملات الهيئة في البحيرة عن غلق 6 منشآت غذائية غير مرخصة، بينما ضبط فرع الفيوم 850 كجم من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي بورسعيد، شملت الحملات 152 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 186 كجم من المواد الغذائية و107 عبوات من الحلوى منتهية الصلاحية، إلى جانب إعدام كميات أخرى غير صالحة للتداول.

كما نفذ فرع الهيئة بأسوان 3 حملات مشتركة شملت 12 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر إعدام لكميات من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

43 ألف منشأة غذائية مسجلة تخضع لمنظومة الرقابة

واصلت الهيئة جهودها في تسجيل وترخيص المنشآت الغذائية بمختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي المنشآت المسجلة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي 85 ألفًا و443 منشأة، بعد تسجيل 469 منشأة جديدة وإجراء 600 معاينة خلال الأسبوع.

كما بلغ عدد فروع السلاسل التجارية المسجلة 2233 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية، بعد تنفيذ 41 مأمورية رقابية.

وفي قطاع الأغذية الخاصة، تم تسجيل 74 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 354 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 5 مأموريات رقابية، واعتماد 18 شركة، وإصدار 25 شهادة بيع حر و63 موافقة إعلانية.

رقابة على الألبان والمنشآت السياحية ووحدات الطعام المتنقلة

نفذت الهيئة 13 مأمورية تفتيشية على المحالب و6 مأموريات على مراكز تجميع الألبان، إلى جانب حملات مشتركة لسحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 97 زيارة تفتيشية للمطاعم والفنادق في عدد من المحافظات، فيما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 36 جولة رقابية.

وشملت جهود الهيئة كذلك 23 زيارة تفتيشية للمجازر، و118 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، مع إصدار 24 إذن تصدير للمغلفات إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات.

933 منشأة مسجلة لتصنيع المواد الملامسة للغذاء

نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 21 مأمورية رقابية على منشآت التصنيع في عدد من المحافظات، فيما بلغ إجمالي المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 933 منشأة.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 16 زيارة ميدانية شملت مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز.

ووصل إجمالي المنشآت المسجلة في قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية إلى 837 منشأة، تشمل المصانع والموردين والمراكب والمزارع السمكية.