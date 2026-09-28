الأمطار تضرب الإسكندرية.. رفع حالة الطوارئ وانتشار فرق التعامل مع تجمعات المياه| صور

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، فيما تعرضت بعض المناطق غرب المحافظة لأمطار غزيرة لفترة محدودة قبل أن تتوقف، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

وأكد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، متابعة حالة الطقس والأمطار على مدار الساعة، مع انتشار فرق ومعدات الشركة بمختلف المناطق للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.

انتشار فرق الصرف الصحي لمتابعة الأمطار

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن رجال الشركة ينتشرون ميدانيًا في مختلف المناطق، بالتزامن مع متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية ومراصد الشركة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي مستجدات.

وأشار إلى جاهزية فرق الطوارئ والمعدات والسيارات للتدخل السريع حال ظهور أي تجمعات لمياه الأمطار، بما يساهم في الحفاظ على انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

كميات الأمطار في مناطق الإسكندرية

ورصدت مراصد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من المناطق، حيث سجلت محطة الأرصاد بالكيلو 21 كمية بلغت 1.7 مم في الساعة الثامنة صباحًا، و0.1 مم في الساعة التاسعة صباحًا، بإجمالي 1.8 مم.

وسجلت محطة الأرصاد بالعامرية 0.3 مم في الساعة الثامنة صباحًا، و0.2 مم في الساعة التاسعة صباحًا، بإجمالي 0.5 مم.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

طوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد ونشر فرق الطوارئ والمعدات بمختلف المناطق، مع استمرار متابعة حالة الأمطار من خلال غرفة العمليات المركزية ومراصد الشركة، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار لضمان انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين.