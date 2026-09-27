50 سائحا ألمانيا يشيدون بتفرد الحضارة المصرية ومعالمها ومكتبة الأسكندرية

أشاد 50 سائحاً ألمانيا بتفرد الحضارة المصرية ومعالمها ومكتبة الاسكندريه وما تضمه عروس البحر المتوسط من معالم أثرية هامة تزامناً مع الإحتفال بيوم السياحة العالمي.

وقام السياح الألمان بجولة بالدراجات الهوائية بين معالم الإسكندرية منها قلعة قايتباي والتي تعد من اقدم المعالم الإسلامية و مسجد أبي العباس المرسي ومكتبة الاسكندريه وغيرها من المواقع الفريدة.

وشملت الجولة مكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم الصروح الثقافية العالمية، وكوبري ستانلي بما يمثله من معلم مميز على الواجهة البحرية للمدينة، ثم قلعة قايتباي التي تجسد جانبًا مهمًا من التاريخ والتراث السكندري، ومنطقة المرسي أبو العباس بما تتمتع به من طابع معماري وتراثي مميز، قبل العودة إلى ميناء الإسكندرية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود محافظة الإسكندرية الرامية إلى إعادة تقديم وتسويق المقصد السياحي السكندري بصورة عصرية ومتنوعة، وإبراز ثراء المنتج السياحي للمدينة، وربط معالمها التاريخية والثقافية والتراثية والبحرية بمسارات وجولات سياحية مبتكرة، بما يسهم في زيادة جاذبية الإسكندرية أمام الأسواق السياحية الدولية وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية على البحر المتوسط.

وجاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، وفي إطار جهود محافظة الإسكندرية للترويج للمعالم السياحية والتاريخية والثقافية التي تزخر بها عروس البحر المتوسط، وذلك في تجربة سياحية مبتكرة تجمع بين التعرف على التراث السكندري والاستمتاع بالطابع الساحلي والحضاري الفريد للمدينة.