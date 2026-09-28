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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الخليج لكرة القدم يعلن استضافة العراق لبطولة خليجي 28

اتحاد الخليج يعلن استضافة العراق لبطولة خليجي 28
اتحاد الخليج يعلن استضافة العراق لبطولة خليجي 28
إسراء أشرف

تتجه أنظار الكرة الخليجية إلى العراق، الذي يستعد لاستقبال منافسات النسخة الـ28 من بطولة كأس الخليج، بعدما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسميًا اختيار العراق لاستضافة البطولة المقبلة.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة الإعلان، معلقًا: "العراق يستعد لاستقبال خليجي 28"، في تأكيد على منح العراق حق تنظيم النسخة الجديدة من البطولة.

ويأتي اختيار العراق لاستضافة "خليجي 28" بالتزامن مع إقامة النسخة الحالية "خليجي 27" في مدينة جدة السعودية، لتنتقل البطولة في نسختها المقبلة إلى العراق.

وتعد هذه ثالث مرة يستضيف فيها العراق كأس الخليج، بعدما احتضن منافسات البطولة للمرة الأولى عام 1979، قبل أن تعود إليه مجددًا في نسخة 2023.

ويملك المنتخب العراقي 4 ألقاب في تاريخ كأس الخليج، كان آخرها في "خليجي 25" التي أقيمت على أرضه، عندما توج بالبطولة بعد الفوز على عمان بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

ويستعد العراق بذلك لفتح أبوابه مجددًا أمام كأس الخليج، بعد استضافة ناجحة للنسخة قبل الماضية، على أن يكون الموعد مع النسخة الـ28 من البطولة.

اتحاد الخليج كأس الخليج خليجي 27 خليجي 28 بطولة كأس الخليج

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