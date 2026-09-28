نادي زد يعلن هاني رمزي مديرا رياضيا للفريق الأول

أعلن نادي زد عن تولي هاني رمزي منصب المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن خطة الإدارة لتطوير الملف الرياضي ودعم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وسبق لهاني رمزي تدريب عدد من الأندية مثل وادي دجلة وليرس البلجيكي والاتحاد السكندري واتحاد الشرطة وإنبي وعمل مدربا عاما لمنتخب مصر خلال فترة المكسيكي خافيير أجيري في 2019 ودرب المنتخب الأولمبي وقاده لأولمبياد لندن 2012

وكان هاني رمزي تولى إدارة الكشافين في النادي الأهلي ورحل منذ موسمين وتلك كانت أخر تجاربه

ويحتل فريق زد المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين.

ويلعب فريق زد بقيادة المدير الفني محمد شوقي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه حيث نجح في تخطي الدور التمهيدي بعد الفوز على فريق تيليكوم الجيبوتي ويواجه فريق عزام يونايتد التنزاني في دور الـ 32.