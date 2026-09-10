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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني رمزي: الأهلي قدم أسوأ شوط منذ سنوات.. وعلامات استفهام حول اختيارات عموتة

الاهلي و المقاولون
الاهلي و المقاولون
ميرنا محمود

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق قدم مستوى سيئًا للغاية خلال مواجهة المقاولون العرب، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام عديدة حول اختيارات حسين عموتة المدير الفني للفريق.

وقال رمزي، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة “CBC”: “مباراة الأهلي كانت سيئة، ونادي المقاولون كان مسيطر على المباراة، وده أسوأ شوط للأهلي من سنين”.

وأضاف: “التركيبة دي متنفعش، وكوكا راجل مؤدي، والخبرات اللي عند محمد هاني المفروض يكون ليها مردود أحسن من كده”.

وتابع: “الورقة الوحيدة اللي عندك بن شرقي، بتخرجه ليه وهو في أسوأ حالاته؟ ممكن يجيب لك جول أو ضربة جزاء”.

وأردف: “حسين الشحات عنده حلول، وإحنا مش عارفين عموتة بيلعب إزاي، ووسام أبو علي كان بيجيب أهداف من الصندوق، هو ظالم اللاعبين الجدد والدنيا متلخبطة”.

وأشار رمزي إلى أن هناك علامات استفهام حول طريقة توظيف اللاعبين، قائلًا: “مش قادر تحدد تلعب إمام عاشور إزاي، إزاي هتكسب؟ أنا مستغرب إن حسين عموتة محقق مع المنتخبات”.

وأضاف: “لاعيبة جديدة ومدرب جديد، فين المردود؟ كان المفروض يكون أكبر من كده”.

وتابع: “حسين من النوع اللي عايز دايمًا مباريات الجمهور، من حق الجمهور يزعل ويبدأ يقلق على الأهلي، والموسم بدأ، وفي بدايات كولر كان فيه مشاكل، لكن مع عموتة مش شايفين إن فيه ملامح لحاجة كويسة”.

وأوضح: “مش طبيعي فريق كبير زي الأهلي يكون عنده كوكا راجل كبير ومؤدي دوره، وفي فرق بين واحد بيدي وواحد لأ”.

وتساءل رمزي عن عدم مشاركة بعض اللاعبين، قائلًا: “لماذا لم يشارك توفيق محمد مع الأهلي في المباريات حتى الآن؟”.

وأشار إلى أن الجماهير أصبحت تقارن بين الأهلي والزمالك، قائلًا: “الناس بتنظر للزمالك والأهلي وتعمل مقارنة بين المباريات”.

وأضاف: “المفروض عموتة في فترة الإيقاف يراجع اللاعبين، كل اللاعبين اللي برا القائمة أسماء كبيرة”.

وتابع: “اللاعيبة كتيرة جدًا، حوالي 34 لاعب، فأنت لا بتحضر كويس ولا دارس اللاعبين كويس، والمفروض إن كل الناس تكون جاهزة”.

وأردف: “الكلام ده مش في الكورة، لاعب موجود ولاعب لأ، فيه علامات استفهام كتيرة”.

واختتم هاني رمزي تصريحاته قائلًا: “المفروض نقعد مع كابتن وائل، مش لازم كل الصلاحيات تبقى في إيد المدير الفني، وأنا بحيي النادي الأهلي والأستاذ ياسين منصور، الناس دي بندفع لهم بالدولار، والمفروض نمشي منهم”.

هاني رمزي الأهلي المقاولون العرب اداء لاعبي الاهلي

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