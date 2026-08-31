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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني رمزي: أفشة له دور كبير مع الأهلي.. وبيراميدز أفضل فريق في الدوري

افشة
افشة
ميرنا محمود

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد مجدي أفشة سيكون له دور مهم مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة في المباريات المغلقة، مشيرًا إلى أن حسين عموتة يحتاج إلى مزيد من الوقت للاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق.

وقال رمزي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "أفشة لاعب مميز وهيكون ليه دور كبير مع الأهلي، وخصوصًا في المباريات المغلقة والنصف ساعة الأخيرة، رغم وجود بطء في الأداء، ولكنه لاعب مؤثر وأدواره في الفترة القادمة هتكون مهمة".

وأضاف: "مكنتش لسه كونت انطباع عن أداء الأهلي مع حسين عموتة، والنادي اتعلم من اللي حصل الفترة اللي فاتت بتمديد عقود اللاعبين".

وتابع: "الأهلي بدأ الموسم بأداء قوي، عكس السنة اللي فاتت، والمستوى البدني عالي في الموسم الحالي بجانب بيراميدز".

وأوضح: "هناك بعض الأشياء حسين عموتة لم يستقر عليها في الأهلي، وخاصة ثنائي خط الدفاع، وخلال الموسم الماضي الأهلي عانى من الأخطاء الدفاعية، وده لم يتغير في الموسم الحالي أيضًا".

وأردف: "أداء الأهلي الدفاعي لازم يكون أفضل من كده، وعودة ياسر إبراهيم، بجانب استعادة أشرف داري مستواه، الأداء سيتغير".

وتحدث رمزي عن أشرف داري قائلًا: "أشرف داري لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، وظهر بشكل جيد في الموسم الماضي خلال الإعارة مع النادي السويدي".

وعن بعض لاعبي الأهلي الجدد، قال: "علي محمود لم يحصل على فرصة كاملة، ومقدرش أحكم عليه دلوقتي، وبنجديدة لاعب جيد ومنصف بقرار لاعب مميز، ولكن منقدرش بعد مباراتين نحكم عليهم".

وأضاف: "حسين عموتة محتاج وقت، ولازم يعدل التشكيل اللي يبدأ بيه المباريات، وتغييراته في المباريات جيدة وبتكون مؤثرة، وتدل على قدرته على قراءة الملعب".

وعن أحمد سيد زيزو، قال: "زيزو مميز في مركز الجناح، وهو ممكن يؤدي بشكل كويس في مركز 10، ولكن تاخد منه معدل إنتاج أفضل في مركز الجناح".

وتابع: "عمر الساعي لاعب مميز ويحتاج ثقة ومباريات أكثر، وهيطلع ناتج أفضل، وهو من أفضل اللاعبين اللي بيشغلوا مركز 8 في مصر".

وعن المنافسة على لقب الدوري، قال هاني رمزي: "المنافسة في الدوري الموسم الحالي هتكون صعبة وقوية ومميزة، والمنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، بجانب المصري اللي يمتلك إمكانيات كبيرة ودعم من كامل أبو علي، ولكن نفسه مش طويل شوية في الدوري".

واختتم تصريحاته قائلًا: "بيراميدز من خلال المباراتين اللي فاتوا هو أفضل فريق في الدوري، ومن بعده الأهلي، والدوري هيكون مشتعل جدًا".

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