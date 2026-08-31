شبانة: الرئيس السيسي حذر من هروب الأبطال.. وعلى ياسر إدريس مواجهة الأزمة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تصريحات المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن هروب بعض اللاعبين الرياضيين إلى الخارج، أثارت الغضب، مشيرًا إلى وجود نماذج لرياضيين مصريين غادروا البلاد وحققوا بطولات مع منتخبات دول أخرى.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":"استفزني تصريح المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية، اللي طلع قال: "تاريخ الأبطال المصريين يعرف الانتماء ولا يوجد اسم هارب صار بطلًا"، وده بعد هروب لاعب المصارعة مؤخرًا، والموضوع ده قلب الدنيا".

وأضاف: "أنا عايز أقول للمهندس ياسر إدريس: إزاي ده؟ يعني إيه مفيش لاعب هرب وصار بطلًا؟ ده إنت لو دخلت على جوجل وقلت: اللعيبة اللي هربت من مصر وبقوا إيه دلوقتي، هتلاقي عشرات الرياضيين المصريين غادروا معسكرات المنتخبات أو سافروا للخارج بسبب أزمات مع الاتحادات، وحققوا بطولات".

وتابع: "إبراهيم غانم الونش، وطارق عبدالسلام، ومحمود فوزي، وأحمد باجودة، دي أسماء من جوجل بس، وإنت لسه بتبحث هتعرف مين اللعيبة اللي سافروا وحققوا بطولات".

وقال شبانة: "أنا عايز أهدي المهندس ياسر إدريس الكلام ده، اللي حذر منه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من 3 سنين في 2023، لما ظهر بعض اللاعبين اللي مشيوا، سيادة الرئيس بنفسه قال لازم نشوف حل للقصة دي، ولو محتاجين دعم ندعم، لكن دي ولادنا ودي أبطالنا، حلوا مشاكلهم وشوفوا القصة دي إيه".

وأشار شبانة إلى حديث سابق للرئيس عبدالفتاح السيسي عن دعم الرياضيين، قائلًا: "الرئيس من سنتين تلاتة كان ليه تصريح واضح جدًا وقال: إذا كان أنتوا محتاجين للناس دي دعم، الدولة تدعم. لكن مش كل واحد يهرب أصله يا إما خاين، يا إما ما صانش العيش والملح، يا إما إحنا بنصرف عليه لكنه مش واخد باله".

وأضاف: "ده إحنا رفعنا المكافآت من جنيه خليناها عشرة جنيه، وده الكلام اللي بنقعد نسمعه كل مرة. نشوف سيادة الرئيس قال إيه في هذا الإطار من 3 سنين، يعني 2023".

وأردف: "فإنت عندك أبطال كبار، والرئيس لما بيقول كده: إذا محتاجين حاجة نعملها وندعم، إحنا كدولة ندعم، فالحقيقة المهندس ياسر إدريس قال إن في لعيبة: "هاتولي واحد بس يكون بقى بطل بعد ما هرب". أنا أجبلك يا سيدي، وأجبلك إيه؟ دي عناوين طلعت وظهرت وأعلنت رسميًا، يعني مش هزار".

وأوضح أن إبراهيم غانم هرب من بعثة المصارعة في مطار روما سنة 2017، وراح فرنسا وخد ذهب، إبراهيم غانم أخد ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية، وهو مجنس ولابس قميص فرنسا، إنجاز لم يتحقق من سنة 2014، مين اللي حققه لهم بقى؟ لاعب ساب المنتخب المصري وهرب".

وأضاف: "طارق عبدالسلام، ترك مصر بعد خلافات مع اتحاد المصارعة وسافر لبلغاريا، وخد ذهب في بطولة أوروبا للمصارعة مع بلغاريا، ومحمود فوزي ساب مصر سنة 2018 بسبب نزاعات مع اتحاد المصارعة برضه، وراح أمريكا وانضم وبيمثل منتخبها، وأحمد باجودة ساب معسكر المصارعة في تونس وتوجه لفرنسا وارتدى قميص المنتخب الفرنسي".



واختتم محمد شبانة تصريحاته قائلًا: "أنا بقول للمهندس ياسر إدريس: جبنالك أهو، بدل الواحد اتنين وتلاتة وأربعة وخمسة، وده كمان على سبيل المثال مش الحصر، وبقوله واجه الأزمة وواجه المشكلة وتصدى لها".