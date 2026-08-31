إطلاق صواريخ إيرانية على سفن أمريكية بمضيق هرمز وانفجارات في الأردن

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم صاروخي استهدف سفنًا عسكرية أمريكية في مضيق هرمز، في تطور جديد يأتي على وقع التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن.

وذكرت التقارير أن إطلاق الصواريخ جاء عقب الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران، وبعد تهديدات أطلقها الحرس الثوري الإيراني بالرد على الضربات الأمريكية.

وفي تطور متزامن، أفادت وكالة أنباء «صابرين»، العراقية، بسماع دوي انفجارات في مدينة العقبة جنوب الأردن، وسط تكهنات بارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة.

وكانت تقارير أولية قد تحدثت، الاثنين، عن سماع أصوات انفجارات في الأردن، دون تحديد مصدرها حتى الآن، فيما لم ترد معلومات مؤكدة عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار مادية.