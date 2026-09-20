هاني رمزي مديرا رياضيا لـ زد

أكدت قناة النهار أن زد قرر تعيين هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق كمدير رياضي جديد للفريق



ومن المقرر أن يتولى هاني رمزي منصبه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة

وقي سياق متصل كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تطورات موقف نادي الزمالك لحل مديونيات ناديي فاركو و زد.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية :" الزمالك بيحاول يوصل لصيغة ودية مع نادي فاركو ونادي زد، لإن فاركو ليه 30 مليون جنيه عند الزمالك، وزد ليه 40 مليون، مجموعهم 70 مليون جنيه، يعني نص الرقم اللي جاي من عند بيزيرا.. ودول فلوس صفقة عمرو ناصر من فاركو ومحمد إسماعيل من زد."