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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للإعاقة يناقش دور الأسرة في تأهيل ودمج مصابي الشلل الدماغي

بحث تمكين ذوي الشلل الدماغي
بحث تمكين ذوي الشلل الدماغي
الديب أبوعلي

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تمكين الأشخاص ذوي الشلل الدماغي يبدأ من إيمان الأسرة بقدراتهم وإمكاناتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والمشاركة وتكوين العلاقات وممارسة الأنشطة، مشددة على أهمية الابتعاد عن المقارنة أو الشفقة، وتعزيز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم.

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ظهر اليوم السبت، بمقر جمعية واحة نور الحياة بالمعادي، احتفالًا باليوم العالمي للشلل الدماغي، الذي يوافق 6 أكتوبر من كل عام، واستمرارًا لجهود المجلس في التوعية والدعم والتمكين، وذلك تحت عنوان «دور الأسرة في التأهيل والدمج».

وأوضحت إيمان كريم أن المبادرة القومية «أسرتي قوتي» تستهدف تسليط الضوء على دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأولى والشريك الأساسي في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، وخاصة الأشخاص ذوي الشلل الدماغي، مؤكدة ضرورة التفرقة بين رعاية الطفل وتمكينه، وعدم تحول الرعاية الأساسية إلى حماية زائدة تحرمه من التعلم والتجربة والمشاركة واكتساب مهارات الاستقلالية.

وأضافت أن الإيمان بقدرات الأشخاص ذوي الشلل الدماغي، والنظر إليهم باعتبارهم أشخاصًا يمتلكون إمكانات وقدرات، لا يلغي حقهم في التعلم والمشاركة وتكوين العلاقات وممارسة الأنشطة المختلفة، لافتة إلى أن دور الأسرة في التأهيل يقوم على التشجيع والتدريب وإتاحة فرص المشاركة والتواصل الإيجابي، بعيدًا عن المقارنة بالآخرين أو التعامل بدافع الشفقة.

وشددت المشرف العام على المجلس على أن نجاح عملية التمكين يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمتخصصين والمؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن المجلس يعمل على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر الوعي بقضاياهم، وتعزيز حصولهم على الخدمات، ومساندة أسرهم، وإزالة الحواجز التي تعوق مشاركتهم في المجتمع.

وفي ختام كلمتها، وجهت إيمان كريم الشكر إلى جمعية واحة نور الحياة، تقديرًا لجهودها في تأهيل وعلاج الأشخاص ذوي الشلل الدماغي، والتعاون في تنظيم الفعالية للوصول إلى الأسر وتزويدها بالمعرفة اللازمة لدعم أبنائها.

كما وجهت رسالة إلى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، دعتهم خلالها إلى عدم اختزال صورة أبنائهم في الإعاقة، والتركيز بدلًا من ذلك على قدراتهم وما يمكنهم تحقيقه، ومنحهم الثقة باعتبارها الخطوة الأولى نحو الاستقلالية، مؤكدة أهمية العمل المشترك لبناء مجتمع يؤمن بحق كل شخص ذي إعاقة في حياة كريمة ومستقلة.

تمكين ذوي الشلل الدماغي 

وتناولت الندوة، التي قدمها الدكتور أيمن طنطاوي، الخبير الوطني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الفرق بين رعاية الطفل وتمكينه، وأهمية الانتقال من الاحتضان الزائد إلى تشجيع الاستقلالية والمشاركة، إلى جانب استعراض سبل دمج الأطفال في الأنشطة المنزلية اليومية باعتبارها جزءًا من عملية التأهيل.

كما ناقشت الجلسة لغة التعامل داخل الأسرة أمام الطفل وأشقائه والجيران، وكيفية التعامل مع تساؤلات المجتمع والمدرسة، واستعرضت ردود المشاركين على المواقف المختلفة التي تواجه الأسر في حياتها اليومية.

من جانبها، استعرضت داليا عاطف، المنسق العام للمبادرة القومية «أسرتي قوتي» بالمجلس، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وأهمية بطاقة الخدمات المتكاملة في إثبات نوع الإعاقة ودرجتها، والاستفادة من الخدمات والتيسيرات والمزايا المقررة قانونًا.

وتطرقت الجلسة إلى خطوات وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بدءًا من تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، مرورًا بالإجراءات والفحوصات الطبية والتقييم الوظيفي، وصولًا إلى استلام البطاقة، مع تسليط الضوء على أبرز المشكلات والمعوقات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء المتعلقة بالإجراءات أو المستندات أو مواعيد الكشف والفحوصات أو التقييم أو استلام البطاقة.

وأكد مصطفى الليثي، رئيس مجلس إدارة جمعية واحة نور الحياة، أن زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للجمعية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الشلل الدماغي والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال إن الجمعية تؤمن بأن تمكين الأطفال ذوي الإعاقة يبدأ من إتاحة فرص حقيقية للتأهيل والرعاية المتخصصة، وتعزيز دمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون مع المجلس القومي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، والوصول إلى مزيد من المستحقين، بما يضمن لهم حياة أكثر استقلالية وكرامة.

وشهدت الندوة حضور الدكتور أيمن طنطاوي، الخبير الوطني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومصطفى الليثي، رئيس مجلس إدارة جمعية واحة نور الحياة، وداليا عاطف، المنسق العام للمبادرة القومية «أسرتي قوتي» بالمجلس، ومحمد سري، المسؤول الإعلامي للمجلس، وعمر معروف، عضو المكتب الفني بالمجلس، وآية أيمن، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية للشركات والمؤسسات بجمعية واحة نور الحياة، ورضوى زايد، مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية، إلى جانب عدد من قيادات الجمعية ومشاركة 30 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الشلل الدماغي مصابي الشلل الدماغي الدكتورة إيمان كريم الأشخاص ذوي الشلل الدماغي

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