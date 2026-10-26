خبير تكنولوجي: القيمة الحقيقية لمنتدى مصر تحسين حياة المواطن ودعم مسيرة التنمية

أكد المهندس مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026 أكدت أهمية بناء الوعي، والاستماع إلى مختلف الآراء، وتحويل الأفكار والمقترحات الجادة إلى سياسات وإجراءات عملية تنعكس على حياة المواطنين.

وأوضح رحيم، أن إعلان انعقاد المنتدى بصورة دورية كل عام، مع تخصيص جلسات شهرية لمناقشة قطاعات الدولة ومتابعة ما يتحقق فيها، يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وإتاحة مساحة أوسع للحوار حول التحديات والأولويات والمستهدفات المستقبلية.

وأضاف أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بمدى الاستفادة من مخرجات الحوار، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وقياس أثرها على أرض الواقع، خاصة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي، وبناء قدرات الشباب.

واختتم رحيم بالتأكيد أن بناء المستقبل يتطلب وعيًا مجتمعيًا، وحوارًا مسؤولًا، وعملًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية لأي منتدى تكمن فيما يتركه من نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم مسيرة التنمية.