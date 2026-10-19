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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصطفى رحيم: منتدى مصر خطوة نحو ترسيخ الحوار المجتمعي وبناء الوعي الرقمي

مصطفى رحيم خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي
مصطفى رحيم خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي
الديب أبوعلي

أشاد مصطفى رحيم خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي، بانطلاق فعاليات منتدى مصر 2026، اليوم الاثنين، بالعاصمة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن أهمية المنتدى تكمن في فتح مساحة للحوار حول القضايا الوطنية والمجتمعية، وإتاحة الفرصة لمناقشة ما تحقق من جهود التنمية، والتحديات القائمة، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقال رحيم، إن تأكيد الرئيس السيسي أهمية تقديم المعلومات الدقيقة، والاستماع إلى مختلف الآراء، وقبول النقد، يعكس أهمية الحوار القائم على الحقائق في فهم التحديات وتقييم السياسات والجهود المبذولة، مشيرًا إلى أن إتاحة المعلومات أمام المواطنين ومناقشتها بصورة واضحة تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.

وأضاف أن ما طرحه الرئيس بشأن الوعي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي يكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية، حيث أصبحت المعلومات تنتقل عبر المنصات المختلفة في ثوانٍ، وهو ما يفرض ضرورة التحقق من مصادر الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول محتوى مضلل قبل التأكد من صحته.

منتدى مصر 2026 فرصة مهمة

وأوضح رحيم، أن مواجهة التضليل الرقمي لا تتحقق بمجرد التحذير من الشائعات، وإنما تتطلب نشر المعلومات الموثوقة، وتطوير أساليب التواصل مع المواطنين، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتحقق من المحتوى، خاصة لدى الشباب الذين يتعاملون يوميًا مع كميات كبيرة من المعلومات عبر المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن من أهم الجوانب التي يطرحها المنتدى أهمية الجمع بين عرض ما تحقق على أرض الواقع والاستماع إلى تساؤلات المواطنين بشأن النتائج والتحديات والمستقبل، مؤكدًا أن الحوار الفعال لا يقتصر على عرض الإنجازات، بل يمتد إلى تفسير القرارات، ومناقشة أوجه القصور والتحديات، وتحديد الأولويات التي يمكن قياس نتائجها ومتابعتها.

واختتم رحيم بالتأكيد على أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وأن القيمة الحقيقية لمثل هذه الفعاليات تتجسد في قدرتها على تحويل النقاشات والمقترحات إلى نتائج عملية قابلة للمتابعة، بالتوازي مع ترسيخ الوعي والمسؤولية في التعامل مع المعلومات، بما يدعم مشاركة المواطنين في مناقشة مستقبل وطنهم.

منتدى مصر منتدى مصر 2026 الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الشائعات المنصات الرقمية

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