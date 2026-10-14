مصطفى رحيم: تأكيد الرئيس السيسي عدم المساس بالدستور رسالة لحماية دولة المؤسسات

أكد المهندس مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، وتحذيره من العبث بعقول المصريين، تحمل رسالة واضحة بشأن أهمية احترام الدستور وترسيخ دولة المؤسسات، وحماية وعي المجتمع من التضليل وتزييف الحقائق.

وقال رحيم، إن سرعة تداول المعلومات عبر المنصات الرقمية تفرض مسؤولية مضاعفة على المؤسسات الإعلامية والمتخصصين في التكنولوجيا والإعلام الرقمي، للتحقق من المعلومات ومواجهة الشائعات وتقديم الحقائق للرأي العام بمهنية ووضوح.

وأضاف أن الوعي الحقيقي يبدأ بفهم التحديات التي تواجه الدولة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة أو محاولات التشكيك، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والتحقق من الحقائق قبل إصدار الأحكام أو إعادة نشر الأخبار.

وشدد رحيم على أن الشائعات قد تنتشر خلال دقائق، بينما يتطلب تصحيح آثارها وقتًا وجهدًا كبيرين، مؤكدًا أن الاختلاف في الآراء لا ينبغي أن يكون مدخلًا لنشر معلومات مغلوطة أو إثارة البلبلة.

واختتم بالتأكيد على أن قوة الدولة لا تقوم على مؤسساتها وحدها، بل تتكامل مع وعي شعبها واحترامه للدستور، وقدرته على التمييز بين الحقيقة والتضليل، بما يعزز استقرار المجتمع ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات.