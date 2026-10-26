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سعد سمير: 10 لاعبين في الأهلي لا يشعرون بقيمة النادي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعد سمير: 10 لاعبين في الأهلي لا يشعرون بقيمة النادي

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

تحدث سعد سمير عن أداء لاعبي النادي الأهلي، مشيدًا بالشغف والرغبة اللذين يظهر بهما حسين الشحات، والروح القتالية التي يتمتع بها أكرم توفيق، مؤكدًا أن حماس اللاعبين ينعكس على أداء الفريق بالكامل، في الوقت الذي انتقد فيه حالة التكاسل واللعب ببرود لدى بعض العناصر.

وقال سعد سمير، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن حسين الشحات لا يزال يمتلك الشغف والرغبة في التسجيل، بينما يظهر أكرم توفيق بروح قتالية كبيرة داخل الملعب، مشيرًا إلى أن هذه الروح تنتقل إلى بقية اللاعبين وتؤثر بشكل إيجابي على الفريق.

وأضاف أن التكاسل واللعب دون حماس ينعكسان أيضًا على أداء باقي اللاعبين، موضحًا أن هناك نحو 10 لاعبين في الفريق حاليًا لا يشعرون بقيمة النادي الأهلي أو قيمة وجودهم داخل القلعة الحمراء.

وتأتي هذه التصريحات بعد فوز الأهلي على كيتارا الأوغندي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-1.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد حسم التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

سعد سمير لاعبي النادي الأهلي حسين الشحات أكرم توفيق الدوري المصري الممتاز

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