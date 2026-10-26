السيطرة لا تكفي أمام ريال مدريد.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن سقوط برشلونة في الكلاسيكو؟

لم يكن فوز ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 مجرد انتصار جديد في سجل مواجهات الكلاسيكو بل تحول إلى حدث تصدر واجهات الصحف الإسبانية بعدما حملت المواجهة رسائل مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني وأعادت تسليط الضوء على شخصية الفريق الملكي في المباريات الكبرى والدور الحاسم الذي لعبه الفرنسي كيليان مبابي في حسم واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

وعكست تغطية الصحف الإسبانية تباينًا واضحًا في قراءة نتيجة الكلاسيكو إذ احتفت وسائل الإعلام المدريدية بقدرة ريال مدريد على فرض كلمته في ملعب غريمه التقليدي معتبرة أن الفوز يمثل دفعة قوية للفريق في سباق اللقب بينما ركزت الصحف الكتالونية على تراجع مستوى برشلونة وعجزه عن تقديم الأداء المنتظر تحت قيادة الألماني هانز فليك.

وجاءت ثنائية مبابي في قلب المشهد الإعلامي بعدما قاد النجم الفرنسي ريال مدريد إلى انتصار ثمين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2026-2027 ليصبح الفريق الملكي أكثر قربًا من صدارة الترتيب ويشعل المنافسة مع برشلونة الذي لم يتمكن من استثمار عاملي الأرض والجمهور.

ولم تتوقف قراءات الصحف عند النتيجة وأهداف المباراة بل امتدت إلى تحليل الجوانب الفنية والإشادة بأدوار بعض لاعبي ريال مدريد وعلى رأسهم إدواردو كامافينجا الذي خطف الأنظار بلمسته الحاسمة إلى جانب الحديث عن تأثير الانضباط التكتيكي في ترجيح كفة الفريق الملكي خلال المواجهة.

"ماركا" تحتفي بثنائية مبابي وتعتبرها ضربة قوية لبرشلونة

احتفت صحيفة "ماركا" المدريدية بانتصار ريال مدريد في معقل برشلونة واضعة تألق كيليان مبابي في صدارة المشهد بعدما سجل النجم الفرنسي هدفي الفريق الملكي ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على لقب الليجا.

وركزت الصحيفة على القيمة المعنوية والفنية للفوز معتبرة أن ريال مدريد نجح في توجيه ضربة قوية لمنافسه المباشر بعدما تمكن من حسم المواجهة رغم الضغوط التي فرضها اللعب خارج ملعبه وأمام جماهير برشلونة.

وجاءت قراءة "ماركا" لتعكس أهمية الانتصار في توقيت مبكر من الموسم إذ يمنح ريال مدريد فرصة لتقليص الفارق مع غريمه ويزيد من حدة المنافسة على الصدارة خلال الجولات المقبلة.

"آس": ريال مدريد عاد إلى الواجهة وكامافينجا كلمة السر

من جانبها ركزت صحيفة "آس" على الرسالة التي حملها الانتصار معتبرة أن ريال مدريد أثبت قدرته على العودة بقوة إلى دائرة المنافسة بعدما نجح في التغلب على برشلونة في ملعبه رغم أن الفريق الكتالوني بدا في فترات سابقة أكثر استقرارًا وانسجامًا.

وأبرزت الصحيفة أن الفوز لم يكن نتيجة تألق مبابي وحده وإنما جاء ثمرة الانضباط التكتيكي والتماسك الجماعي مع الإشارة إلى أدوار مؤثرة قدمها عدد من اللاعبين وفي مقدمتهم أوريلين تشواميني والحارس أندري لونين.

وفي المقابل أشارت "آس" إلى أن بيدري كان من أبرز العناصر التي قدمت أداءً جيدًا في صفوف برشلونة رغم خسارة فريقه للمواجهة في قراءة تميز بين النتيجة النهائية وما قدمه اللاعبون على مدار المباراة.

مورينيو يعود إلى واجهة الكلاسيكو.. "ماركا" تستحضر مدرسة الانضباط

ومن بين الزوايا التي أثارت اهتمام الصحافة الإسبانية الربط بين انتصار ريال مدريد والملامح التكتيكية التي ارتبطت بالبرتغالي جوزيه مورينيو إذ تناولت "ماركا" المباراة من منظور قدرة الفريق الملكي على فرض الانضباط والصلابة أمام برشلونة في ملعبه.

واعتبرت الصحيفة أن ريال مدريد تعامل بفاعلية مع ضغط المنافس ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له بدلًا من الانجرار إلى مواجهة مفتوحة قد تمنح برشلونة مساحة أكبر لفرض أسلوبه الهجومي.

وشهدت المباراة تقدم ريال مدريد عن طريق مبابي قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يتمكن رافينيا من إعادة برشلونة إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل ثم يعود النجم الفرنسي ليحسم المواجهة بهدف ثانٍ منح الفريق الملكي النقاط الثلاث.

"موندو ديبورتيفو" ترصد تراجع برشلونة وتشعل النقاش حول أداء فليك

على الجانب الكتالوني سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على تأثير الهزيمة في سباق الدوري الإسباني بعدما نجح ريال مدريد في تقليص الفارق مع برشلونة إلى ثلاث نقاط لتزداد سخونة المنافسة على صدارة الليجا.

ولم تقتصر قراءة الصحيفة على حسابات الترتيب بل امتدت إلى أداء الفريق تحت قيادة هانز فليك إذ رصدت ظهوره بصورة مغايرة لما اعتادت عليه جماهير برشلونة خصوصًا فيما يتعلق بالقدرة على تحويل الاستحواذ إلى فرص هجومية مؤثرة.

وأشارت التغطية إلى أن برشلونة لم يتمكن من فرض سيطرته بالشكل الكافي على مجريات المواجهة رغم نجاح رافينيا في إدراك التعادل بينما ظهر ريال مدريد أكثر قدرة على استغلال الفرص في اللحظات التي احتاج خلالها إلى حسم المباراة.

"سبورت" تتمسك بصدارة برشلونة رغم خسارة الكلاسيكو

في المقابل حاولت صحيفة "سبورت" الكتالونية التركيز على الجانب الإيجابي بالنسبة إلى برشلونة مشيرة إلى أن الفريق لا يزال متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني رغم خسارته أمام ريال مدريد.

وركزت الصحيفة على أن نتيجة الكلاسيكو لم تحسم سباق اللقب وأن الفريق الكتالوني لا يزال يمتلك الأفضلية في جدول الترتيب وهو ما يمنحه فرصة للرد خلال الجولات المقبلة.

"إل ناسيونال": برشلونة الباهت يمنح ريال مدريد فرصة العودة

أما صحيفة "إل ناسيونال" المقربة من برشلونة فذهبت إلى انتقاد أداء الفريق الكتالوني ووصفت ظهوره في الكلاسيكو بالباهت معتبرة أن ريال مدريد استغل تراجع منافسه ليحقق انتصارًا مهمًا ويعود بقوة إلى المنافسة على الدوري.

وركزت الصحيفة على أن برشلونة لم يظهر بالمستوى الذي تنتظره جماهيره في مواجهة بهذا الحجم وهو ما ساعد ريال مدريد على التعامل مع المباراة بثقة أكبر واستغلال الفرص التي صنعت الفارق في النتيجة النهائية.

24 نقطة لريال مدريد و27 لبرشلونة.. صراع الليجا يشتعل

على مستوى جدول الترتيب رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة بينما توقف رصيد برشلونة عند 27 نقطة ليصبح الفارق بين الفريقين ثلاث نقاط فقط عقب نهاية الجولة العاشرة.

وتمنح هذه النتيجة الفريق الملكي دفعة مهمة في سباق المنافسة بعدما نجح في تقليص الفارق مع المتصدر فيما يجد برشلونة نفسه مطالبًا باستعادة توازنه سريعًا للحفاظ على أفضليته في جدول الترتيب.