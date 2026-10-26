مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. قمة الدوري الفرنسي ومواجهات قوية بأبطال آسيا ومباراة صلاح الأبرز

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي، اليوم الإثنين، إلى عدد من المواجهات المرتقبة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط اهتمام كبير بمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، ومنافسات الدوري التركي، إلى جانب القمة المنتظرة بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي.

وتشهد منافسات اليوم أيضًا مواجهة ريزة سبور أمام طرابزون سبور، ضمن مباريات الدوري التركي الممتاز، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس مصر، التي تشهد صراعًا بين الأندية لحجز مقاعدها في الأدوار المقبلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين

يستعرض موقع «صدى البلد» مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين في مختلف البطولات والمسابقات، وفقًا للتوقيت المحلي للقاهرة ومكة المكرمة.

دوري أبطال آسيا للنخبة – الجولة الثالثة

الاتحاد السعودي ضد نيفتشيس فرغانة الأوزبكي: الساعة 4:45 مساءً.

الأهلي السعودي ضد الغرافة القطري: الساعة 7:00 مساءً.

العين الإماراتي ضد تراكتورسازي الإيراني: الساعة 7:00 مساءً.

القوة الجوية العراقي ضد باختاكور الأوزبكي: الساعة 9:15 مساءً.

القادسية السعودي ضد السد القطري: الساعة 9:15 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي الممتاز

بشكتاش ضد باشاك شهير: الساعة 7:00 مساءً.

ريزة سبور ضد طرابزون سبور: الساعة 7:00 مساءً.

جالطة سراي ضد فنربخشة: الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد أولمبيك ليون: الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية ضد أوساسونا: الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد مباريات كأس مصر – مرحلة التصفيات

الداخلية ضد الترسانة: الساعة 2:00 ظهرًا.

النصر ضد السكة الحديد: الساعة 2:00 ظهرًا.

بروكسي ضد دياموند: الساعة 2:00 ظهرًا.

طنطا ضد كهرباء الإسماعيلية: الساعة 2:00 ظهرًا.

مصر للتأمين ضد فاركو: الساعة 3:00 عصرًا.