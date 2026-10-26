الأندية المتأهلة بالكامل| الزمالك وبيراميدز في اختبار الطموح الأفريقي.. وخريطة مجموعات دوري الأبطال تكتمل وقرعة القاهرة ترسم طريق المنافسة

تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية نحو العاصمة المصرية القاهرة مع اكتمال عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027 لتبدأ مرحلة جديدة من المنافسة على اللقب القاري عنوانها ترقب المواجهات المرتقبة وحسابات التصنيف ومحاولات تجنب الصدامات المبكرة بين كبار القارة.

وأسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي الثاني مساء أمس الأحد بعدما حسمت الأندية المتأهلة مقاعدها في المرحلة الرئيسية من البطولة ليصبح المشهد أكثر وضوحًا قبل إجراء القرعة المقررة يوم الأربعاء 28 أكتوبر وسط اهتمام مصري خاص بوجود الزمالك وبيراميدز ضمن قائمة الفرق التي ستتنافس على اجتياز دور المجموعات والمضي قدمًا نحو اللقب.

ولا تتوقف أهمية القرعة عند تحديد المنافسين فحسب بل تمتد إلى رسم ملامح الطريق نحو الأدوار الإقصائية خاصة أن توزيع الأندية على أربعة تصنيفات يفرض حسابات مختلفة على كل فريق بين الرغبة في تفادي المواجهات الصعبة مبكرًا والسعي إلى استغلال فرص التوازن داخل المجموعات من أجل حسم التأهل دون الدخول في حسابات معقدة.

الزمالك وبيراميدز.. التمثيل المصري تحت ضغط الطموحات الأفريقية

يمثل وجود الزمالك وبيراميدز في دور المجموعات فرصة جديدة للكرة المصرية لتعزيز حضورها في البطولة الأهم على مستوى الأندية الأفريقية لكن الفريقين يدخلان المرحلة المقبلة بطموحات تتجاوز مجرد الظهور في الدور الرئيسي في ظل الرغبة في المنافسة على اللقب والوصول إلى الأدوار الحاسمة.

ويخوض الزمالك المرحلة المقبلة مدفوعًا بتاريخه في المسابقة القارية ورغبته في استعادة مكانته بين كبار القارة إذ ينتظر الفريق الأبيض التعرف على منافسيه من أجل تحديد طبيعة المجموعة التي سيخوض خلالها مشواره ومدى صعوبة الطريق نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر يتطلع بيراميدز إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة الأفريقية مستفيدًا من تطلعاته المتزايدة في المنافسة على البطولات القارية بعدما أصبح من الأندية التي تسعى إلى تثبيت مكانتها بين القوى الكبرى في القارة السمراء.

التصنيف الأول يمنح الزمالك وبيراميدز أفضلية في القرعة

تفرض التصنيفات نفسها باعتبارها أحد أبرز عناصر ترقب القرعة بعدما تحددت ملامح توزيع الأندية الـ16 على أربعة مستويات بواقع أربعة فرق في كل تصنيف تمهيدًا لتشكيل أربع مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة أندية.

وضم التصنيف الأول أربعة أندية هي الترجي الرياضي التونسي ونهضة بركان المغربي إلى جانب الزمالك وبيراميدز وهو ما يعني عدم إمكانية وقوع ممثلي الكرة المصرية في مجموعة واحدة وفقًا لنظام القرعة المعتمد على توزيع الفرق بحسب مستوياتها.

وتمنح هذه الوضعية الكرة المصرية فرصة لوجود الزمالك وبيراميدز في مجموعتين مختلفتين بما يفتح الباب أمام استمرار المنافسة المصرية عبر مسارين منفصلين في المرحلة الأولى من البطولة.

تعرف على تصنيفات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

وفقًا للتصنيفات المحددة قبل إجراء القرعة تتوزع الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات على أربعة مستويات على النحو التالي:

التصنيف الأول:

- الترجي الرياضي التونسي.

- نهضة بركان المغربي.

- الزمالك.

- بيراميدز.

التصنيف الثاني:

- الهلال السوداني.

- سيمبا التنزاني.

- يانج أفريكانز التنزاني.

- بترو أتلتيكو الأنجولي.

التصنيف الثالث:

- مولودية الجزائر.

- أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

- نواذيبو الموريتاني.

- حوريا الغيني.

التصنيف الرابع:

- النادي الأفريقي التونسي.

- المغرب الفاسي.

- كولومبي سبورتيف الكاميروني.

- ويليتي دي بنجويلا الأنجولي.

التصنيف الثاني.. منافسون قادرون على تغيير حسابات المجموعات

يحمل التصنيف الثاني مجموعة من الأندية التي يمكن أن تفرض تحديات قوية على فرق التصنيف الأول في مقدمتها الهلال السوداني وسيمبا ويانج أفريكانز التنزانيان إلى جانب بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويمنح وجود هذه الفرق القرعة أهمية كبيرة إذ قد تسفر عن مجموعات تجمع بين أندية ذات تاريخ وخبرة قارية وأخرى تسعى إلى تعزيز حضورها في البطولة وهو ما يجعل حسم بطاقات التأهل مرتبطًا بقدرة الفرق على الحفاظ على الاستقرار الفني وجمع النقاط منذ الجولات الأولى.

ويبرز الهلال السوداني باعتباره أحد الأسماء التي تحظى باهتمام في المنافسات الأفريقية فيما يمتلك قطبا الكرة التنزانية سيمبا ويانج أفريكانز طموحات واضحة في مواصلة الظهور ضمن دائرة المنافسة القارية.

أما بترو أتلتيكو فيمثل الكرة الأنجولية في هذا التصنيف ويظل من الأندية التي يمكن أن تشكل اختبارًا مهمًا لأي منافس يقع معه في المجموعة.

مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس.. حسابات مختلفة في التصنيف الثالث

لا يقل التصنيف الثالث أهمية عن سابقه في ظل وجود مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي إلى جانب نواذيبو الموريتاني وحوريا الغيني.

وتمنح هذه الأسماء القرعة مساحة إضافية من الاحتمالات إذ يمكن أن يجد أحد ممثلي الكرة المصرية نفسه أمام منافس يمتلك خبرة في البطولات القارية أو فريق يبحث عن استغلال مشاركته في دور المجموعات لإحداث مفاجأة وفرض نفسه في سباق التأهل.

وتبرز مولودية الجزائر باعتبارها أحد الأندية صاحبة الحضور في الكرة الجزائرية بينما يمثل أورلاندو بايرتس اسمًا بارزًا في جنوب أفريقيا الأمر الذي يجعل مواجهتهما محتملة من بين السيناريوهات التي ستترقبها جماهير الأندية المتأهلة.

في المقابل يدخل نواذيبو وحوريا المرحلة المقبلة بطموحات إثبات القدرة على منافسة الأندية الأكثر خبرة وهو ما يجعل التعامل معهما بجدية أمرًا ضروريًا لأي فريق يسعى إلى حسم التأهل مبكرًا.

التصنيف الرابع.. هل تحمل القرعة مواجهات عربية مبكرة؟

يضم التصنيف الرابع ثلاثة أندية عربية هي النادي الأفريقي التونسي والمغرب الفاسي إلى جانب كولومبي سبورتيف الكاميروني وويليتي دي بنغويلا الأنجولي.

ويفتح وجود النادي الأفريقي والمغرب الفاسي الباب أمام احتمالات مواجهات عربية جديدة في دور المجموعات بحسب ما ستسفر عنه القرعة وهو ما قد يضيف مزيدًا من الإثارة إلى المنافسات في ظل معرفة الأندية العربية بطبيعة المنافسة الكروية في المنطقة.

ويمثل النادي الأفريقي أحد الأسماء المعروفة في الكرة التونسية بينما يسعى المغرب الفاسي إلى استثمار تأهله للمرحلة الرئيسية من أجل تقديم مشوار قوي في البطولة.

أما كولومبي سبورتيف وويليتي دي بنجويلا فيكملان قائمة التصنيف الرابع لتصبح جميع الاحتمالات مفتوحة أمام الفرق المتأهلة في انتظار الإعلان الرسمي عن المجموعات.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا وموقف الأندية المتأهلة

من المقرر إقامة قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027 يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026 في القاهرة وفقًا للمعلومات الواردة بشأن مراسم القرعة.

وتضم المرحلة المقبلة 16 ناديًا سيتم توزيعها على أربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق لتبدأ بعدها المنافسات التي ستحدد الأندية القادرة على انتزاع بطاقات التأهل إلى الدور التالي.