المغرب الفاسي يتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق المغرب الفاسي المغربي إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على أسيك ميموزا الإيفواري 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في أبيدجان، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل دون أهداف

نجح المغرب الفاسي في التقدم التعادل عند الدقيقة 62، باقدام كريستوفر إيبايي

وتمكن أسيك من إدراك التعادل في الدقيقة 73

ثم خطف خالد بابا هدف التأهل في الوقت القاتل لتنتهي المباراة 2-1.