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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

باريس سان جيرمان في ورطة بعد إصابة كفاراتسخيليا بالرباط الصليبي

كفاراتسخيليا
كفاراتسخيليا
مجدي سلامة

تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة قوية بإصابة نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، في إصابة تهدد استمراره مع الفريق خلال الموسم الحالي، وتضع المدرب الإسباني لويس إنريكي أمام تحدٍ كبير لتعويض أحد أبرز أسلحته الهجومية.

وأعلن النادي الباريسي، في بيان رسمي الأربعاء الماضي، أن كفاراتسخيليا تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2، مؤكدًا خضوع اللاعب لجراحة خلال الأيام التالية للإعلان، دون تحديد موعد رسمي لعودته إلى الملاعب.

مدة غيابه

تشير التقديرات الطبية المعتادة إلى أن التعافي من جراحة الرباط الصليبي الأمامي يستغرق عادةً ما بين ستة وتسعة أشهر، مع اختلاف المدة وفقًا لطبيعة الإصابة واستجابة اللاعب للتأهيل البدني.

وبناءً على هذه المدة، يبدو غياب الجناح الجورجي عن الجزء الأكبر من الموسم احتمالًا قويًا، مع عدم استبعاد انتهاء موسمه مبكرًا، خاصة أن العودة إلى التدريبات لا تعني بالضرورة الجاهزية لخوض المباريات الرسمية بالمستوى البدني والفني المطلوب.

ولم يعلن باريس سان جيرمان حتى الآن موعدًا محددًا لعودة اللاعب، ما يجعل أي حديث عن تاريخ نهائي لظهوره مجددًا مجرد توقعات غير مؤكدة.

موقف إنريكي

تمثل إصابة كفاراتسخيليا تحديًا فنيًا مهمًا للمدرب لويس إنريكي، في ظل قدرة اللاعب على صناعة الفارق من الأطراف بفضل مهاراته الفردية وسرعته وقدرته على اختراق دفاعات المنافسين وصناعة الفرص.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني على الخيارات الهجومية المتاحة، مع إمكانية منح أدوار أكبر لدزيريه دويه وماجنيس أكليوش وميكا جودتس، بحسب احتياجات كل مباراة والجاهزية البدنية للاعبين.

وتدفع الإصابة إدارة النادي إلى دراسة خيارات سوق الانتقالات الشتوية، إذا رأت أن الحلول المتاحة داخل الفريق لا تكفي للحفاظ على قوة الخط الأمامي في المنافسات المحلية والأوروبية لكن التعاقد مع بديل جديد ليس قرارًا محسومًا حتى الآن؛ إذ يرتبط الأمر برؤية الإدارة الرياضية وتقييم الجهاز الفني لاحتياجات الفريق خلال فترة غياب اللاعب.

مصير كفاراتسخيليا

على الرغم من قسوة الإصابة وتداعياتها المحتملة على موسمه، فإن الغياب الطويل لا يعني بالضرورة تغير مكانة كفاراتسخيليا داخل المشروع الرياضي لباريس سان جيرمان.

فاللاعب الجورجي، الذي انضم إلى النادي قادمًا من نابولي في يناير 2025، كان أحد العناصر المؤثرة في نجاحات الفريق الأوروبية خلال الموسمين الماضيين، وهو ما يجعل الأولوية في المرحلة الحالية متمثلة في إتمام الجراحة والتعافي بصورة سليمة، بدلًا من التسرع في العودة.

وفي انتظار تطورات حالته الطبية، يبقى التحدي الأكبر أمام كفاراتسخيليا هو استعادة جاهزيته البدنية تدريجيًا، بينما سيكون على باريس سان جيرمان إيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على تنافسيته في غياب أحد أبرز نجومه.

كفاراتسخيليا باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا

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