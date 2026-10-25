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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدية لـ باريس سان جيرمان.. تعادل ليل مع موناكو 1-1 في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
أ ش أ

تعادل فريق موناكو مع ضيفه ليل بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقدم الثنائي موناكو وليل بتعادلهما اليوم، هدية ثمينة لباريس سان جيرمان الذي قد يستغل هذه النتيجة ويتصدر جدول الترتيب في حال فوزه غدا الإثنين في مباراته أمام ليون.

تقدم ليل بهدف في الدقيقة 24 عبر لاعبه إيثان مبابي الشقيق الأصغر لكيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، ثم أدرك موناكو التعادل في الدقيقة 74 بهدف اللاعب إيدان ديوب.

التعادل منح كل فريق نقطة ليرتفع رصيدهما إلى 15 نقطة لكل منهما، في المركزين الأول والثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بشكل مؤقت، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة اليوم وغدا الإثنين.

فريق موناكو ليل الدوري الفرنسي

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