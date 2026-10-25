الأفريقي التونسي يتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

حسم الإفريقي التونسي بطاقة التأهل رسميا لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا

حقق فريق الإفريقي التونسي الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي بتونس، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا

أحرز تاديوس نكينج هدف الأفريقي في الدقيقة 45+3.

خاض الافريقي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مهيب الشامخ

خط الدفاع: غيث الزعلوني، مامادو دياتا، إسماعيلا سيمبارا، غسان المحرصي

خط الوسط: سايدو خان، أسامة الشريمي، ألان كانتي

خط الهجوم: حمزة الخضراوي، قديدة، فيليب كينزومبي

يذكر أن مباراة الذهاب بين مازيمبي والنادي الإفريقي إنتهت على نتيجة التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في لوبومباتشي.