باسم مرسي: معتمد جمال لا يستطيع الفوز بدوري أبطال إفريقيا

أشاد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، بإمكانات معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية جيدة، إلا أنه يرى أن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة إليه.

وقال مرسي، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن معتمد جمال مدرب مميز ويستحق التقدير، لكنه لا يعتقد أنه قادر على قيادة الزمالك لحصد البطولة الإفريقية في ظل المنافسة القوية بين الأندية المشاركة.

ويستعد الفريق الاول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء الاربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.