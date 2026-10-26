قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك
حكم قراءة القرآن وأنا على غير طهارة؟
بعد استهداف الرياض.. التحالف يدمر منصتين للصواريخ الباليستية في صنعاء
ترامب يطرح اسم فيكتور أوربان لقيادة الأمم المتحدة بدعم روسي وصيني
هل ظهور جزء من ذراع المرأة أسفل الكف حرم شرعا؟.. الإفتاء توضح الحكم
واتساب يستعد لتغيير جديد.. ميزة غامضة تظهر داخل المحادثات وتثير التساؤلات
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-10-2026 والقنوات الناقلة
وفاة أنور عبد ربه رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق
جلسة مرتقبة بين إمام عاشور ومحمد هاني مع عموتة
صاروخ حوثي يستهدف الرياض.. والتحالف يعلن تدمير منصات إطلاق في صنعاء
الجنيه يتراجع أمام العملات العربية.. الدينار الكويتي يقفز إلى 181.60 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: معتمد جمال لا يستطيع الفوز بدوري أبطال إفريقيا

معتمد جمال
معتمد جمال
ميرنا محمود

أشاد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، بإمكانات معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية جيدة، إلا أنه يرى أن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة إليه.

وقال مرسي، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن معتمد جمال مدرب مميز ويستحق التقدير، لكنه لا يعتقد أنه قادر على قيادة الزمالك لحصد البطولة الإفريقية في ظل المنافسة القوية بين الأندية المشاركة.

ويستعد الفريق الاول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء الاربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

باسم مرسي الزمالك معتمد جمال دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

بالأتوبيس الترددي

تفاصيل 3 محطات جديدة تصل الخط الثاني لمترو الأنفاق بالأتوبيس الترددي

أمطار رعدية

الطقس غدًا في مصر.. أمطار رعدية تصل إلى السيول وانخفاض الحرارة

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

سعر الجنيه الذهب في مصر

بعد ارتفاع الدولار.. كم يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

السجاير

شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر تارجت وتايم جنيهًا واحدًا للعلبة

منتخب مصر

تفاصيل أزمة غرامات منتخب مصر وتدخل محمد صلاح

ترشيحاتنا

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

مي عز الدين

برشاقة ملفتة.. مي عز الدين تبهر متابعيها في أحدث ظهور

هل تلوث الهواء يسبب سرطان الرئة لدى غير المدخنين؟

هل تلوث الهواء يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين؟.. طبيب يفجر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد