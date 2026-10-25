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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي مجاهد: دوري أبطال أفريقيا أقرب للزمالك من الدوري

أمير عزمى مجاهد
أمير عزمى مجاهد
نورهان عادل

أكد أمير عزمي مجاهد أن بطولة دوري أبطال أفريقيا قد تكون أقرب لنادي الزمالك من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يمتلك فرصة للمنافسة بقوة على اللقب القاري، في ظل قلة عدد المباريات مقارنة بمسابقة الدوري.

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك إذا ركز بشكل أكبر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فسيكون قادرًا على المنافسة عليها بصورة أكبر، في ظل أهمية التركيز والاستعداد الجيد خلال المواجهات المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما نجح الزمالك في حسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع المقاولون العرب مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من موسم 2026-2027.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بالتزامن مع استعداده لخوض منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

موقف الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

ويدخل الزمالك المباراة وهو يمتلك 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض، من أجل تعزيز رصيده والتقدم في جدول الترتيب.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة الزمالك في مواصلة مطاردة فرق المقدمة، وسعي المقاولون العرب إلى تحسين موقعه في جدول المسابقة.

عزمي مجاهد دوري أبطال أفريقيا الزمالك الدوري المصري

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