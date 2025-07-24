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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الموت جوعًا في غزة.. 115 ضحية بينهم أطفال

صورة للفلسطينين الجوعي بفعل بطش الاحتلال في غزة
صورة للفلسطينين الجوعي بفعل بطش الاحتلال في غزة
القسم الخارجي

تتواصل الكارثة الإنسانية في غزة مع تسجيل أعداد متزايدة من الوفيات بسبب المجاعة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن وفاة 115 فلسطينيًا بسبب الجوع وسوء التغذية، في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء نتيجة الحصار المستمر.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للإنقاذ إنها تشعر بـ"الفزع" حيال وفاة الأطفال والرضع جوعًا، ووصفت ما يجري في غزة بأنه "أزمة جوع من صنع الإنسان، يغذيها الحصار وقيود مشددة على دخول المساعدات". وأضاف رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة: "كل لحظة تمر تفاقم الخطر على أرواح الأطفال المصابين بسوء التغذية، ويجب تفعيل ضغط دولي حقيقي على الاحتلال لإدخال المساعدات".

ففي غزة، فتكشف الأرقام القاسية عن فشل المجتمع الدولي في وقف تجويع المدنيين تحت الحصار.

غزة جوعا الموت جوعا

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