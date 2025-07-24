25 شهيدًا في غزة خلال ساعات.. والمجاعة تحصد مزيدًا من الأرواح

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» في دير البلح، بشير جبر، بأن الغارات الإسرائيلية تتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تصاعد في أعداد الشهداء والإصابات، وامتداد عمليات القصف إلى عمق الأحياء السكنية، خاصة في مدينة غزة وخان يونس.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة «القاهرة الإخبارية» أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية شنت، قبل دقائق، غارة عنيفة بصاروخين على حي الرمال وسط مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، جرى نقلها إلى مستشفى الشفاء، في وقت تزامن فيه القصف الجوي مع قصف مدفعي مكثف على الأحياء الشرقية، مثل حي الزيتون والشجاعية والتفاح.

وأضاف: "القصف على حي الزيتون أدى إلى تدمير عدد من المنازل، وهناك حديث عن شهداء ومفقودين تحت الأنقاض، إلا أن فرق الإغاثة غير قادرة على الوصول بسبب استمرار القصف العشوائي في المنطقة".

كما أكد مراسلنا أن جنوب قطاع غزة، وتحديدًا المنطقة الشمالية الغربية من خان يونس، تعرضت أيضًا لغارات جوية أسفرت عن استشهاد طفلين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى سقوط ثلاثة شهداء في محيط مركز توزيع المساعدات الأمريكية بالمنطقة الجنوبية للمدينة.

ومنذ فجر اليوم وحتى لحظة إعداد التقرير، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين نحو 25 شهيدًا في أنحاء مختلفة من القطاع، نتيجة غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية والقصف المدفعي المستمر.

وعلى الصعيد الإنساني، أشار جبر إلى أن حرب التجويع الإسرائيلية تواصل مفاقمة الوضع في القطاع، حيث بدأت تظهر آثار المجاعة بوضوح، لا سيما بين الأطفال، مع تزايد حالات الإغماء وفقر الدم والأمراض المرتبطة بسوء التغذية، ما تسبب في ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الانهيار الصحي الشامل في غزة.