رئيس وزراء فلسطين: المجاعَة في غزة بَاتَت واضحة للعالم أجمع

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أن الأطفال في بلاده يَموتون جوعًا، ويُترَكون ليَلفظوا أَنفاسهم الأخيرة دون أن يُسمح بوصول الغذاء إليهم".

وقال مصطفي في تصريحات له "المُساعدات الإنسانية مُتَكَدِّسَة على المَعابر، لكن الحكومة الإسرائيلية تُبقي الأبواب مُغلَقَة وهذا الوضع ليس مَقبولًا ويَجِب أن يتغيّر".

وأضاف : "الأولوية الآن هي لفتح المَعابر، والسَماح بدخول المُساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار".

واكمل "المَجاعَة في غزة بَاتَت واضحة للعالم أجمَع، ولا يُمكِن لأحد أن يُنكِرها".

واردف "لا يُوجد أي مُبرِّر لاستمرار هذه الحرب يَجب أن تَتَوقف فورًا".

وتابع أيضا "شعبنا يستَحق الكَرامة والحياة الطبيعية بما فيها الحصول على أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء".

وواصل تصريحاته "التهجير القسري والتجويع والضم واستمرار الاحتلال جميعها كارثةٌ مؤكَّدَة في المنطقة".

وختم: "نحن على ثقةٍ كَبيرة بالمجتمع الدولي، ونَتوَقع مِنه أن يُحاسب حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق شعبنا".