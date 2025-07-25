فرنسا تسلّم رسالة ماكرون الرسمية إلى السلطة الفلسطينية تمهيدًا للاعتراف الكامل بدولة فلسطين

أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو، أن قنصل البلاد في القدس سلم رسالة رسمية من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السلطة الفلسطينية بشأن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون وجّه رسالة رسمية إلى السلطة الفلسطينية يؤكد فيها أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين بشكل رسمي في شهر سبتمبر.

وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في منشور على صفحته بمنصة "إكس": سلم قنصلنا في القدس اليوم رسالة من إيمانويل ماكرون إلى السلطة الفلسطينية، وستمضي فرنسا في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين في سبتمبر".

وأضاف: "لقد التزم رئيس الجمهورية بهذا، وسأؤكد هذا الالتزام في الأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، أن الجمهورية الفرنسية ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

هذا ورحبت حركة "حماس"، بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما دعت جميع دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو فرنسا والاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس.

من جهتها، رحبت عدة دول بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، فيما ندد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقرار، مشيرا إلى أن تل أبيب لن تسمح بـ "إقامة كيان يضر بأمنها".