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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال: اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من الأراضي اليمنية

مسيرة
مسيرة
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مدينتي سديروت وإيبيم، تحسبًا لهجوم محتمل. 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن هذه الإجراءات تأتي في ظل حالة من التوتر الأمني المتصاعد في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه تم اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من الأراضي اليمنية، دون أن يتم تفعيل صفارات الإنذار حينها، ما يشير إلى تطور في آلية تقييم التهديدات الجوية لدى جيش الاحتلال.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة التوتر الإقليمي، لا سيما مع توسع دائرة الاشتباكات غير المباشرة بين إسرائيل وجماعات مسلحة مدعومة من إيران في أكثر من جبهة، من اليمن إلى جنوب لبنان. وتُطرح تساؤلات متزايدة حول مدى جهوزية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية للتعامل مع التهديدات المتعددة الاتجاهات.

كما يعكس هذا التصعيد حالة القلق المتنامية داخل الأوساط الإسرائيلية من اتساع رقعة المواجهة، وهو ما قد ينعكس على الجبهة الداخلية ويؤثر على سير الحياة اليومية في المناطق الحدودية، التي باتت أكثر عرضة للهجمات المفاجئة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار سديروت وإيبيم قطاع غزة طائرة مسيّرة إسرائيل

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