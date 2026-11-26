أعلنت مؤسسة «ديوريشن جولد» العاملة في زيمبابوي، اليوم الخميس، توقيع اتفاق مع مجموعة «تشاينا ريلواي ريسورسز جروب» الصينية لبحث استثمارات بقيمة 600 مليون دولار لإعادة تشغيل وتوسعة 4 مناجم للذهب في الدولة الواقعة بجنوب القارة الإفريقية.

وأوضحت المؤسسة - في بيان اليوم الخميس - أن الاتفاق وقعه الرئيس التنفيذي للمجموعة الصينية شي يوان، والعضو المنتدب لشركة «ديوريشن جولد» آلان دولان، في العاصمة هراري، بهدف المضي قدمًا في المباحثات بشأن الاستثمار المشترك لتطوير 4 مشروعات كبرى لاستخراج الذهب في زيمبابوي.

وأضافت أن الاستثمارات المقترحة ستشمل مناجم «فوباتشيكوي» و«جايكا» و«أثينا» و«رويال فاميلي»، وهي مناجم قائمة سبق أن شهدت إنتاج الذهب على مدى عدة عقود، مشيرة إلى أن المجموعة الصينية ستوفر التمويل والتكنولوجيا والخبرات الهندسية اللازمة لمشروعات الاستكشاف وتطوير المناجم.

وتعد مجموعة «تشاينا ريلواي ريسورسز جروب» شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة «تشاينا ريلواي جروب»، وتمتلك أصولًا تشمل عمليات لإنتاج النحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب منجم للموليبدينوم في الصين.

وشهد إنتاج الذهب في زيمبابوي انتعاشًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع الأسعار وزيادة الاستثمارات، إذ ضاعفت البلاد إنتاجها أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، وسجل مستوى قياسيًا بلغ 46.7 طن في عام 2025، مع توقعات بتجاوز الإنتاج 50 طنًا خلال العام الجاري.