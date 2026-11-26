أطلقت الصين اليوم /الخميس/ صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-2 دي" لوضع مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بُعد في الفضاء.

وذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" أن الأقمار الصناعية التابعة لمجموعة "ياوقان-49 01" انطلقت في الساعة 5:38 مساء (بتوقيت بكين) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، ودخلت المدارات المحددة لها مسبقا.

وستُستخدم هذه الأقمار الصناعية بصورة رئيسية في مجالات مثل التجارب العلمية، ومسح الأراضي والموارد، وتقدير إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الكوارث والحد من آثارها.

وتعد عملية الإطلاق هي المهمة رقم الـ681 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".