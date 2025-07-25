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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد ثقته بالدور الريادي لمصر بقيادة الرئيس السيسي

السيسي
السيسي
محمود نوفل

ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر من أجل تأمين إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى النازحين والمحاصرين الذين يعانون من التجويع منذ أكثر من 22 شهرا في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا؛ فقد قال فتوح في بيان، له اليوم الجمعة، :  أن المساعي المصرية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية، في إدخال عدد من شاحنات المساعدات، ما يعكس التزام مصر الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ودورها التاريخي والمركزي في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. 

اعبر فتوح عن ثقته في مصر  ببذل الجهد الدبلوماسي، والضغط على المجتمع الدولي وعلى الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تأمين تدفق كافة المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة، والعمل على إفشال سياسة التجويع الممنهجة، وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة.

وشدد المسؤول الفلسطيني ثقته بالدور الريادي والفاعل لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وختم : نعول على قدرة مصر في ممارسة مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف العدوان الظالم، والتصدي للمخططات الرامية إلى تهجير أبناء قطاع غزة، كما تصدت من قبل لكل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

مصر المجلس الوطني الفلسطيني الرئيس السيسي مساعدات إنسانية إغاثية القضية الفلسطينية

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