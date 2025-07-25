الاحتلال يسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات جوا لغزة ابتداء من اليوم

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تل أبيب ستسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات من الجو لغزة ابتداء من اليوم.

وأكد مصدر مصري للقاهرة الإخبارية، دخول 161 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة بدءا من أمس حتى فجر اليوم من معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم.

وأوضح أن المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية، لافتًا إلى استمرار دخول المساعدات لليوم الثالث.

وأشار إلى أن الوفد الإسرائيلي غادر بعد تلقيه رد حماس على أن تستأنف المفاوضات مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد دراسة عرض حماس.