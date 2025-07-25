الوكالة الأمريكية للتنمية: الخارجية اتهمت حماس بسرقة المساعدات بدون أدلة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قالت إن وزارة الخارجية اتهمت حماس بسرقة المساعدات دون تقديم أدلة مصورة.



كما نقلت رويترز عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنه لا يوجد دليل على مزاعم سرقة حماس للمساعدات الممولة من واشنطن لقطاع غزة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة، عن رفض واشنطن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".

ويشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الخميس اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكتب روبيو في منشور على إكس "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق السلام".