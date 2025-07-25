حماس ترحب باعتراف فرنسا المرتقب بدولة فلسطين وتدعو أوروبا لموقف موحد ضد الاحتلال

رحبت حركة "حماس"، في بيان رسمي صدر مساء الخميس، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.

واعتبرت الحركة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا سياسيًا إيجابيًا يصب في اتجاه إنصاف الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس.

وقالت "حماس" في بيانها إن هذا الموقف الفرنسي يعكس تنامي الوعي الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، ويبرهن على فشل الاحتلال في تزييف الحقائق وطمس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة جميع دول العالم، ولا سيما الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو فرنسا وتمنح الشعب الفلسطيني الاعتراف الكامل بحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.

وأكدت "حماس" أن مثل هذه الخطوات تشكل ضغطًا سياسيًا وأخلاقيًا على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويُمعن في سياساته الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق الخميس، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أنه سيصدر بيانًا احتفاليًا بهذا الشأن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.

وقال ماكرون في بيانه: "وفاءً بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، مؤكدًا الحاجة الملحة لوقف الحرب على غزة وإنقاذ المدنيين.

وشدد ماكرون على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بناء الدولة الفلسطينية وضمان وجودها إلى جانب الاعتراف الكامل بإسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن دائم لجميع شعوب المنطقة، مضيفًا أن "الفرنسيين يريدون السلام، ودورنا كفرنسيين مع شركائنا الأوروبيين والدوليين هو إثبات أن هذا السلام ممكن".