مكتب نتنياهو: عودة فريق التفاوض للتشاور في إسرائيل بعد رد حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن فريق التفاوض عاد إلى تل أبيب لإجراء مزيد من المشاورات مع حكومة الاحتلال.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بعد رد حركة حماس، على آخر مقترحات الهدنة ف غزة، سيعود فريق التفاوض إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نُقدّر جهود الوسيطين قطر ومصر، وجهود المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لتحقيق تقدم في المحادثات".

وأشارت هيئة البث إلى أن محادثات غزة لم تنهار ولكن عودة الوفد الإسرائيلي من أجل التشاور فقط.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر طبية في قطاع غزة أن أعداد ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت إلى 1,083 شهيدًا وأكثر من 7,275 إصابة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 59,587 شهيدا، و143,498 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الطبية أن من بين الحصيلة 8,447 شهيدًا، و31,457 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت المصادر إن عدد ما وصل إلى المستشفيات في غزة من شهداء منتظري المساعدات بلغ 23 شهيدًا وأكثر من 68 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,083 شهيدًا وأكثر من 7,275 إصابة.