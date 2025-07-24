ضحايا منتظري المساعدات في غزة.. 1083 شهيدًا وأكثر من 7 آلاف مصاب

كشفت مصادر طبية في قطاع غزة أن أعداد ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت إلى 1,083 شهيدًا وأكثر من 7,275 إصابة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 59,587 شهيدا، و143,498 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الطبية أن من بين الحصيلة 8,447 شهيدًا، و31,457 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت المصادر إن عدد ما وصل إلى المستشفيات في غزة من شهداء منتظري المساعدات بلغ 23 شهيدًا وأكثر من 68 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,083 شهيدًا وأكثر من 7,275 إصابة.

وبينت، أنه وصل إلى المستشفيات 89 شهيدا بينهم 10 شهداء جرى انتشالهم، و453 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.