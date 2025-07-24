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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة من السيسي إلى جويتا: دعم مصري متجدد لاستقرار مالي وشراكة إفريقية راسخة

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع رئيس جمهورية مالي ويسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية
وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع رئيس جمهورية مالي ويسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية
علي صالح

بتوجيهات من رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، مع الرئيس المالي آسيمي جويتا، حيث سلمه رسالة خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
 

ونقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس آسيمي جويتا، مؤكدًا أن زيارته تأتي انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر ومالي، وحرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي والمؤسسي إلى الأشقاء في مالي لتحقيق الأمن والاستقرار، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مالي في محيطها الإقليمي.
 

كما أكد وزير الخارجية على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-المالية في الآونة الأخيرة، وأهمية البناء على الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومخرجاتها التنفيذية، والتي أسست لمسار متنامٍ من التعاون في مجالات التعليم، والصحة، وبناء القدرات، ومكافحة الفكر المتطرف.
 

ونوّه وزير الخارجية إلى اصطحابه وفدًا رفيع المستوى يضم ٣٠ من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص، للمشاركة في منتدى الأعمال المصري-المالي، بما يعكس اهتمام مصر بدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مالي إلى آفاق أرحب، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، الدواء، البناء والتشييد، الطاقة، والتعدين.

كما استعرض اللقاء الجهود التي تبذلها مصر في مجال بناء القدرات، حيث اكد وزير الخارجية ان أكثر من ١٠٠ مسئول وكادر مالي قد استفادوا هذا العام من الدورات التدريبية المقدمة من الحكومة المصرية، إضافة إلى ورش العمل والبرامج المتخصصة، وعلى رأسها الدورة التي نظمها مركز القاهرة الدولي في باماكو حول إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والتي افتتحها وزير الخارجية المالي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية. 
 

وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون في مكافحة الفكر المتطرف، حيث تم إبراز الدور المحوري للأزهر الشريف في هذا المجال من خلال مبعوثيه في المؤسسات التعليمية والدينية في مالي لتأهيل الأئمة والوعاظ. كما تم تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، وضرورة تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية، حيث تم التأكيد  على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في القارة.
 

من جانبه، طلب الرئيس المالي نقل تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقدير بلاده للدور المصري الرائد في دعم القارة الإفريقية، وحرص مالي على تعزيز الشراكة مع مصر في كافة المجالات، ومثمنًا دعم مصر الثابت لمسار الاستقرار والتنمية في بلاده.

رئيس الجمهورية بدر عبد العاطي الرئيس المالي آسيمي جويتا عبد الفتاح السيسي مصر وزير الخارجية

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