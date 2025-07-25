ترامب: حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق .. ويجب القضاء عليها

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة عن أعتقاده أن حركة حماس ستتم ملاحقتها، وسيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء عليها.

وقال الرئيس الأمريكي "لقد انسحبنا من مفاوضات غزة وهذا أمر مؤسف فحماس لم تهتم بإبرام أي صفقة ولا بد من القضاء عليها".

وأضاف ترامب "حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق".

وتابع "لقد ساهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب".

وزعم أن حماس لا تريد التوصل لاتفاق وأعتقد أنها تريد أن تموت، لافتا إلى أنه سيكون من الصعب استعادة بقية الرهائن في غزة لأن حماس تعرف أنه لن تكون لديها أوراق للمساومة.

وهاجم ترامب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية قائلا "ما أعلنه ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية لا ثقل له وكلماته لا وزن لها".

وأشار ترامب إلى أنه تحدت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إرسال مساعدات لقطاع غزة لكنني لن أخوض في التفاصيل.

وأوضح أن عائلات الأسرى الإسرائيليين طلبت منه المساهمة في إعادة أبنائها بمن فيهم الأموات وفعلنا ذلك.