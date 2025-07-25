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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي يعلن تجديد عقد إبراهيم عبد العال

إبراهيم عبد العال
إبراهيم عبد العال
حسام الحارتي

أعلن النادي الإسماعيلي، عن تجديد عقد لاعبه الشاب إبراهيم عبد العال لمدة 4 سنوات، ليستمر داخل صفوف الدراويش حتى 2029، في إطار الحفاظ على مواهب وأبناء النادي.

وكتب الحساب الرسمي للنادى الإسماعيلي عبر "فيس بوك": "إبراهيم عبد العال مستمر معنا حتى 2029"، ليغلق الباب على الأخبار التي انتشرت حول رحيل اللاعب عن صفوف الدراويش.

وخاض الدراويش حتى الآن 3 مباريات ودية، بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف.

واكتمل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدي، بانضمام مدرب الأحمال البرازيلي ويليام شميدت ليحل بديلاً للتونسي مروان سليماني الذي تعذر حضوره، كما تم تعيين شادي العبودي كمحلل أداء جديد بدلاً من محمد عدلي.

نادي الإسماعيلي الإسماعيل إبراهيم عبد العال الدراويش لجزائرى ميلود حمدى مروان سليماني

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