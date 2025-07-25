أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

انتشرت المانجو مؤخرا بالأسواق، وبدأ موسمها فى مصر منذ أسابيع قليلة، وعلى الرغم من أننا فى أول الموسم إلا أنها ظهرت بأسعار منخفضة بالأسواق ويبدأ سعر الكيلو من 30 جنيهًا.



أسعار المانجو بالأسواق

سعر مانجو بلدي من 30 إلى 35 جنيهًا.

سعر مانجو عويس من 40 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو هندي من 50 إلى 60 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو تيمور من 45 إلى 55 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو زبدية من 30 إلى 38 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو فونس من 70 إلى 80 جنيهاً.

سعر كيلو مانجو فص من 70 إلى 100 جنيه.



وتأتي أسعار المانجو بسوق العبور كالتالي...



تراوحت أسعار المانجو عويس بين 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 37 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو زبدية بين 28 و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.

تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.



أنواع المانجو

ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين ، إن هناك العديد من ثمار المانجو فى مصر منها الأصناف المحلية والمستورة، وهى المحصول رقم 3 فى مصر من حيث المساحة التى تصل إلى 320 ألف فدان، وثلث هذه المساحة يزرع فى محافظة الإسماعيلية.

وأضاف "حلمي " أن عدة دول تزرع هذه الفاكهة لكنها ليست بالمذاق المميز الموجود فى مصر، وأن هذه الشجرة يمكن أن تعيش لـ 100 عامًا فى حالة الرعاية والخدمة الجيدة.



استنباط أصناف جديدة

وأكد " مدير معهد البساتين" أن مركز البحوث الزراعية ممثلًا فى معهد بحوث البساتين يعمل على استنباط أصناف جديدة من هذه الفاكهة تتكيف من التغيرات المناخية، حيث تم تسجيل صنف جديد تحت مسمى كليوباترا من قبل لجنة تسجيل الأصناف النباتية طبقًا للقرار الوزارى رقم 463 لسنة 2024 والذى تم انتخابه من قسم بحوث تربية الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين.



وتحتوى فاكهة المانجو على فيتامينات وألياف غذائية فريدة ومفيدة للصحة، تجعل منها خيارًا شائعًا بين عشاق الفاكهة، الذين يطلقون عليها "ملك الفاكهة"، التى تكثر فى فصل الصيف وتُستخدم فى صنع العصائر والحلويات.