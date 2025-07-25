نشرة المرأة والمنوعات| وفاة 6 أطفال بمبيد حشري في المنيا .. كيف تداهم السكتة القلبية كبار السن

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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