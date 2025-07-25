قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة .. والقاهرة تسجل 42 درجة محسوسة
وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الى رئيس جمهورية السنغال
أخبار العالم | فرنسا تعترف بفلسطين .. إسرائيل تندد .. وأمريكا ترفض وسط العالم ينقسم
صور وفيديوهات خاصة.. القصة الكاملة لـ طبيب ابتز طليقته عبر واتساب
الأوقاف: إدارة الوقت لبناء شخصية المسلم الناجح موضوع خطبة الجمعة
48 ساعة للتراجع.. ضوابط حاسمة بقانون الشيوخ لتنظيم التنازل عن الترشح
بعد خطوة باريس الجريئة.. هل تسير بريطانيا على خُطى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين؟
حكم الكلام بين المصلين أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء تحذر من الباطل الساقط
أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟
قرار عاجل ضد المتهم بمحاولة قـ.تل طالب طب أسنان بسبب فعل فاحش مع فتاة
حادث تصادم مروع بين سيارتين علي كورنيش المقطم الجديد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جوري بكر تخطف الأنظار خلال العطلة الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
نهى هجرس

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

تفاصيل إطلالة جوري بكر 

وظهرت جوري بكر، مرتدية فستان صيفي ملون بألوان مبهجة، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر 

جوري جوري بكر صور جوري بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيضانات

المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

د . سعاد صالح

سعاد صالح: لا يوجد نص شرعي يحرم الحشيش ولكن يقاس بالخمور.. وترقيع غشاء البكارة جائز بغرض الستر

الأرصاد

أقوى موجة حر تضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير من الإجهاد الحراري

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

دار الإفتاء

بعد تصريحات سعاد صالح.. الإفتاء: تعاطي الحشيش محرم شرعًا

مكتب التنسيق.. أرشيفية

تنسيق كليات الأدبي 2025.. دليلك الشامل لـ إعلام وتجارة وحقوق والحد الأدنى المتوقع

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

ترشيحاتنا

الزواج

وصفة سحرية مجربة لكل من تأخر زواجها.. اقرأيها كل ليلة جمعة

جامعة الازهر

عالم أزهري: نشر الخصوصيات على السوشيال ميديا مخالفة للدين والعقل

د. أيمن أبو عمر

كيف نتعلم إدارة الوقت؟ أيمن أبو عمر يجيب

بالصور

جوري بكر تخطف الأنظار خلال العطلة الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

تصدرت التريند.. زوجة محمد حماقي حديث السوشيال ميديا

زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد