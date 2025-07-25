جوري بكر تخطف الأنظار خلال العطلة الصيفية

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

تفاصيل إطلالة جوري بكر

وظهرت جوري بكر، مرتدية فستان صيفي ملون بألوان مبهجة، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر