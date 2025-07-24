أعراضه بتحصل لكتير مننا .. ما هو سرطان الرئة وما أسبابه وطرق الوقاية منه؟

ما هو سرطان الرئة ؟ سؤال يتداوله كثير من الأشخاص، خصوصًا المدخنين، وهو ما أكدته الجمعية الألمانية لعلاج السرطان التي أكدت أن سرطان الرئة هو ورم خبيث يهاجم أنسجة الرئة، مشيرة إلى أن التدخين يعد السبب الرئيسي للإصابة به.

أسباب الإصابة بسرطان الرئة

أضافت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية إلى سرطان الرئة تشمل أيضًا الملوثات البيئية مثل الجسيمات الدقيقة، وعوادم الديزل، وغاز الرادون، بالإضافة إلى الإسبستوس، والزرنيخ، والكروم، والكوارتز وغبار النيكل، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، فضلا عن الإشعاع المؤين.

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أعراض سرطان الرئة

تتمثل الأعراض، التي تنذر بالإصابة بسرطان الرئة، فيما يلي:

السعال المستمر، الذي يتعذر علاجه

البلغم الدموي

التنفس المصحوب بصوت صفير

ضيق التنفس

نوبات الحمى

التعرق الليلي

فقدان الوزن غير المبرر

ألم الصدر

بحة الصوت المستمرة

تورم الوجه والرقبة

التعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والعلاج المناعي.

طرق الوقاية من سرطان الرئة

تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة

أهم ما يمكنك فعله للوقاية من سرطان الرئة هو عدم التدخين، أو الإقلاع عنه إن كنت مدخنًا.

افحص منزلك للكشف عن الرادون، وخفّض مستوى الرادون فيه إن كان مرتفعًا.

لا تدخن

يتسبب تدخين السجائر في حوالي 80% إلى 90% من وفيات سرطان الرئة في الولايات المتحدة. أهم ما يمكنك فعله للوقاية من سرطان الرئة هو عدم التدخين، أو الإقلاع عنه إن كنت مدخنًا.

تجنب التدخين السلبي

يُطلق على دخان سجائر أو سيجار أو غليون الآخرين اسم التدخين السلبي. اجعل منزلك وسيارتك خاليين من التدخين.

قلل من مستوى الرادون في منزلك

افحص منزلك للكشف عن الرادون، وخفّض مستوى الرادون فيه إن كان مرتفعًا.

كن حذرًا في العمل

اتبع إرشادات الصحة والسلامة لتجنب المواد المسرطنة (الأشياء التي يمكن أن تسبب السرطان).